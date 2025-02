Nominácie na cenu Slnko v sieti sú zverejnené, dráma Vlny zabojuje o víťazstvo až v 14 kategóriách

Dominantné nominácie

Kompletný zoznam nominovaných filmov a osobností v jednotlivých kategóriách na národnú filmovú cenu Slnko v sieti za rok 2024:

Najlepší hraný film

Ema a smrtihlav (r: Iveta Grófová, prod: Zuzana Mistríková, Ľubica Orechovská, Ondřej Trojan)

Spiaci účet (r: Miloslav Luther, prod: Marian Urban)

Vlny (r: Jiří Mádl, prod: Monika Kristl, Vlasta Kristl, Wanda Adamík Hrycová)



Najlepší dokumentárny film

Architektúra ČSSR 58-89 (r: Jan Zajíček, prod: Maroš Hečko, Peter Veverka, Karla Stojáková, Pavel Berčík)

Prezidentka (r: Marek Šulík, prod: Barbara Janišová Feglová)

Wishing on a Star (r: Peter Kerekes, prod: Erica Barbiani, Peter Kerekes, Anna Mach Rumanová, Ralph Wieser, Vít Schmarc, Vanja Jambrović)



Najlepší animovaný film

Ahoj leto (r: Martin Smatana, Veronika Zacharová, prod: Martin Smatana)

Free the Chickens (r: Matúš Vizár, prod: Jakub Viktorín, Tomáš Hrubý)

Keď život chutí (r: Kristina Dufková, prod: Matej Chlupáček, Agata Novinski, Marc Faye)



Najlepšia filmová réžia

Iveta Grófová (Ema a smrtihlav)

Jiří Mádl (Vlny)

Peter Kerekes (Wishing on a Star)



Najlepší filmový scenár

Iveta Grófová, Peter Krištúfek (in memoriam) (Ema a smrtihlav)

Jiří Mádl (Vlny)

Peter Kerekes (Wishing on a Star)

Petr Jarchovský (Keď život chutí )



Najlepší kameramanský výkon

Martin Kollár (Wishing on a Star)

Martin Štrba (Ema a smrtihlav)

Martin Žiaran (Vlny)



Najlepší filmový strih

Filip Malásek (Vlny)

Jana Vlčková, Marek Šulík (Prezidentka)

Marek Kráľovský (Smršť)

Marek Šulík (Wishing on a Star)



Najlepší filmový zvuk

Bohumil Martinák, Michal Džadoň (Spiaci účet)

Tobiáš Potočný, Matej Hlaváč (Ema a smrtihlav)

Viktor Ekrt (Vlny)



Najlepšia filmová hudba

Jozef Vlk (Spiaci účet)

Michal Novinski (Keď život chutí)

Simon Goff (Vlny)



Najlepšia scénografia

Juraj Kuchárek (Smršť)

Petr Kunc (Vlny)

Tomáš Svoboda, Miriam Struhárová (Ema a smrtihlav)



Najlepšie kostýmy

Katarína Štrbová Bieliková (Ema a smrtihlav)

Katarína Štrbová Bieliková (Vlny)

Simona Vachálková (Spiaci účet)



Najlepšie umelecké masky

Adéla Anděla Bursová, Jiřina Pahlerová (Vlny)

Andrea Štrbová, Ivo Strangmüller, Tomáš Richter, Viktor Nagy (Ema a smrtihlav)

Anna Hroššová (Spiaci účet)



Najlepšie vizuálne efekty

Ivo Marák, Miroslav Gál (Vlny)

Martin Ďuriška, Denis Wolner, Karol Hudák (Smršť)

Tibor Meliš, Tomáš Srovnal (Ema a smrtihlav)



Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe

Alexandra Borbély v role Mariky (Ema a smrtihlav)

Dominika Morávková v role Hely (Spiaci účet)

Táňa Pauhofová v role Věry (Vlny)



Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe

Éva Bandor v role Agnes (Ema a smrtihlav)

Iva Janžurová v role Edity (Spiaci účet)

Rebeka Poláková v role Ivety (MIKI)



Najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe

Alexander Bárta v role Mikyho Miku (Vojna policajtov)

Milan Ondrík v role Mikiho (MIKI)

Vojtěch Vodochodský v role Tomáša Havlíka (Vlny)



Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe

Juraj Loj v role Igora Molnára (Vojna policajtov)

Milan Ondrík v role Dušana (Ema a smrtihlav)

Tomáš Maštalír v role Hoffmana (Vlny)



Najlepší televízny film / miniséria / seriál

seriál Čas nádejí (r: Ján Sebechlebský, prod: Zuzana Balkóová, Erik Panák)

seriál Pressburg (r: Csaba Molnár, prod: Csaba Molnár)

miniséria Vedľajší produkt (r: Peter Bebjak, prod: Rastislav Šesták, Peter Bebjak)



Najlepší krátkometrážny hraný alebo dokumentárny film

Oči plné piesku (r: Juraj Janiš, prod: Barbara Janišová Feglová, Julie Marková Žáčková)

Spoveď (r: Rebeka Bizubová)

Tak zajtra (r: Hannah Dale)





5.2.2025 (SITA.sk) - Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) zverejnila nominácie na ceny Slnko v sieti . Kým minulý rok bolo do kategórie Najlepší hraný film prihlásených 11 filmov, toho roku ich bolo až 14. O víťazstvo zabojujú filmy Ema a smrtihlav a Vlny. Najviac nominácií – až 14 – získala dráma Vlny. Celkovo bolo prihlásených rekordných 49 filmových a televíznych diel.Do kategórie Najlepší hraný film tvorcovia prihlásili 14 filmov, do kategórie Najlepší dokumentárny film 15, do kategórie Najlepší animovaný film päť a do kategórie Najlepší televízny film/miniséria/seriál osem audiovizuálnych diel. Novinkou je kategória Najlepší krátkometrážny hraný alebo dokumentárny film, do ktorej tvorcovia prihlásili sedem diel. Národné filmové ceny Slnko v sieti sa podľa SFTA tešia stúpajúcemu záujmu, ktorý zrkadlí nárast filmovej a televíznej tvorby a jej kvality.Dráma Vlny zaujala členov akadémie v kategóriách Najlepší hraný film, Najlepšia filmová réžia, Najlepší filmový scenár, Najlepší kameramanský výkon, Najlepší filmový strih, Najlepší filmový zvuk, Najlepšia filmová hudba, Najlepšia scénografia, Najlepšie kostýmy, Najlepšie umelecké masky, Najlepšie vizuálne efekty, Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe, Najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe a Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe.Ema a smrtihlav získal nominácie v kategóriách Najlepší hraný film, Najlepšia filmová réžia, Najlepší filmový scenár, Najlepší kameramanský výkon, Najlepší filmový zvuk, Najlepšia scénografia, Najlepšie kostýmy, Najlepšie umelecké masky, Najlepšie vizuálne efekty, Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej aj vo vedľajšej úlohe, Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe. Snímka má tak spolu 12 nominácií.Sedem nominácií získal film Spiaci účet, ktorý zabojuje aj o ocenenie za Najlepší film. Podobne ako Vlny či Ema a Smrtihlav, aj táto snímka sa vysporiadava s našou minulosťou. Slovenská súčasná kinematografia, a teda aj filmy nominované na Slnko v sieti, tak intenzívne reagujú práve na naše viac či menej vzdialené doby a vysporiadavajú sa s traumami, ktoré v nich vznikli.Príkladom sú aj filmy s politickou tematikou nedávnej slovenskej histórie, ktoré rozvírili spoločenské diskusie. Konkrétne politický thriller Vojna policajtov získal dve nominácie, a to v kategórii Najlepší mužský herecký výkon v hlavnej aj vo vedľajšej úlohe. Kontroverzný Miki zabojuje tiež v dvoch kategóriách, a to Najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe a Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe.Okrem kategórie Najlepší hraný film vzrástol aj počet prác prihlásených práve do kategórie Najlepší dokumentárny film, kde sa vyberalo z 15 projektov. Nominované sú tri dokumenty: Architektúra ČSSR 58-89, Prezidentka a Wishing on a Star. Film Wishing on a Star je nominovaný v ďalších 4 kategóriách, a to za Najlepšiu filmovú réžiu, scenár, kameru a strih. Film Prezidentka zabojuje aj v kategórii Najlepší filmový strih.Slávnostné vyhlásenie národných filmových cien Slnko v sieti za rok 2024 sa uskutoční 16. apríla 2025 v priestoroch Slovenského rozhlasu . Organizátorom národných filmových ocenení Slnko v sieti je Slovenská filmová a televízna akadémia, spoluorganizátormi sú Slovenská televízia a rozhlas Slovenský filmový ústav , partnerom je dafilms.sk a SOZA