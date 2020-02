Nominácie na ceny Slnko v sieti ovládli filmy Amnestie a Nech je svetlo

Nomináciám na národné filmové ceny Slnko v sieti za rok 2019 vládne triler Amnestie . Snímk

. V prvom kole hlasovania o tom rozhodli členovia Slovenskej filmovej a televíznej akadémie, informuje webstránka slnkovsieti.sk

Do nominácie sa dostali aj nováčikovia

Najlepší ženský herecký výkon

Najlepší mužský herecký výkon

Najlepší dokumentárny film

Odštartuje Týždeň slovenského filmu

filmov

Nominácie na národné filmové ceny Slnko v sieti 2019

26.2.2020 (Webnoviny.sk) -Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) predstavila nominácie v jubilejnom 10. ročníku národnej ceny Slnko v sieti, ktorá je prehliadkou toho najlepšieho zo slovenskej filmovej tvorby.Tento rok sa o ocenenie uchádzalo celkovo 24 prihlásených hraných, dokumentárnych a animovaných. Do druhého kola hlasovania posunuli akademici 14„Mimoriadne ma teší, že medzi ostrieľaných tvorcov sa tento rok do užšej nominácie dostali aj nováčikovia Juraj Šlauka alebo Teodor Kuhn s debutujúcimia to hneď v niekoľkých kategóriách. Znamená to, že mladých talentov pribúda a to je skvelá správa pre slovenský,“ zhodnotila prezidentka SFTA Wanda Adamík Hrycová V kategórii Najlepší hranýAmnestie dopĺňajú snímky Nech je svetlo s jedenástimi nomináciami a Punk je hned!, ktorá má v hre šesť nominácií.Režiséri Jonáš Karásek (Amnestie), Marko Škop (Nech je svetlo) a Juraj Šlauka (Punk je hned!) sa zároveň uchádzajú o cenu v kategórii Najlepšia filmová réžia.V scenáristickej kategórii dopĺňa Škopa (Nech je svetlo) a Šlauku (Punk je hned!) dvojica Jakub Medvecký a Teodor Kuhn, ktorá má na konte drámu Ostrým nožom. Tá si vyslúžila osem nominácií, z ktorých štyri sú za herecké výkony.V kategórii Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe nominovali trojicu Natália Germániová (Amnestie), Zuzana Konečná (Nech je svetlo) a Ela Lehotská (Ostrým nožom).Za vedľajšie roly si nominácie vyslúžili Judit Bárdos (Cesta do nemožna), Anna Geislerová (Amnestie) a Táňa Radeva (Ostrým nožom).V kategórii Najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe o cenu zabojujú Pavol Kovačovský (Punk je hned!), Roman Luknár (Ostrým nožom) a Milan Ondrík (Nech je svetlo).Trojicu hercov nominovaných za vedľajšie roly tvoria František Beleš (Nech je svetlo), Dávid Hartl (Ostrým nožom) a Gregor Hološka (Amnestie).V kategórii Najlepší dokumentárnysú nominované snímky Dobrá smrť režiséra Tomáša Krupu, Osamelí bežci: Ideme ďalej! od Martina Repku a Skutok sa stal od Barbory Berezňákovej.Nominácie v kategórii Najlepší animovanýzískali Drobci (epizóda Poklad) Vandy Raýmanovej a Michala Strussa, Sh_t Happens v réžii Michaely Mihályiovej v spolupráci s Davidom Štumpfom a Šarkan Martina Smatanu.Galavečer cien Slnko v sieti sa uskutoční 17. apríla a v priamom prenose ho odvysiela RTVS na Jednotke.Počas večera odovzdajú aj cenu Slnko v sieti za Výnimočný prínos slovenskej audiovizuálnej kultúre a Divácku cenu Slnko v sieti, o ktorej v internetovom hlasovaní rozhodne verejnosť.V Bratislave zároveň týmto dňom odštartuje aj Týždeň slovenského filmu v Kine Lumiere, kde je pre fanúšikov a fanúšičky slovenského filmu pripravený, okrem všetkých hraných, dokumentárnych a animovaných, ktoré mali premiéru v roku 2019, aj bohatý sprievodný program v podobe workshopov, masterclass a odborných diskusií.Týždeň slovenského filmu organizuje Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA), spoluorganizátormi prehliadky sú Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) a Slovenský filmový ústav (SFÚ).Amnestie - réžia: Jonáš Karásek, produkcia: Maroš Hečko, Peter Veverka, Nataša Ďuričová, Jiří Konečný, Ivan JurášNech je svetlo - réžia: Marko Škop, produkcia: Marko Škop, Ján Meliš, Petr Oukropec, Pavel StrnadPunk je hned! - réžia: Juraj Šlauka, produkcia: Ivan OstrochovskýDobrá smrť - réžia: Tomáš Krupa, produkcia: Tomáš KrupaOsamelí bežci: Ideme ďalej! - réžia: Martin Repka, produkcia: Maroš ŠlapetaSkutok sa stal - réžia: Barbora Berezňáková, produkcia: Mario Homolka, Dávid ČorbaDrobci (epizóda Poklad) - réžia: Vanda Raýmanová, Michal Struss, produkcia: Vanda RaýmanováSh_t Happens - réžia: Michaela Mihályiová, David Štumpf, produkcia: Peter BadačŠarkan - réžia: Martin Smatana, produkcia: Peter BadačJonáš Karásek - AmnestieMarko Škop - Nech je svetloJuraj Šlauka - Punk je hned!Jakub Medvecký a Teodor Kuhn - Ostrým nožomMarko Škop - Nech je svetloJuraj Šlauka - Punk je hned!Denisa Buranová - Ostrým nožomTomáš Juríček - AmnestieJán Meliš - Nech je svetloMatej Beneš - AmnestieFrantišek Krähenbiel - Nech je svetloMarek Kráľovský - TrhlinaJan Čeněk - Nech je svetloViktor Krivosudský - AmnestieTobiáš Potočný - Ostrým nožomDavid Kollar - Punk je hned!Michal Novinski - Ostrým nožomMatúš Široký, Jozef Lupták - AmnestiePavol Andraško - Nech je svetloTomáš Berka, Karol Filo, Václav Vohlídal - AmnestieJuraj Fábry - Malá ríšaMarek Cpin - Hodinárov učeňErik Ivančák - Punk je hned!Zuzana Krejzková - AmnestieZuzana Paulini - Nech je svetloHelena Steidlová - Hodinárov učeňAndrea Štrbová - AmnestieNatália Germániová - AmnestieZuzana Konečná - Nech je svetloEla Lehotská - Ostrým nožomJudit Bárdos - Cesta do nemožnaAnna Geislerová - AmnestieTáňa Radeva - Ostrým nožomPavol Kovačovský - Punk je hned!Roman Luknár - Ostrým nožomMilan Ondrík - Nech je svetloFrantišek Beleš - Nech je svetloDávid Hartl - Ostrým nožomGregor Hološka - Amnestie