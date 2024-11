Nominácie na Grammy ovládla Beyoncé

V kategórii country ju nominovali prvýkrát

Malone sa delí o druhé miesto s Bilie Eilish

11.11.2024 (SITA.sk) - Nominácie na prestížne hudobné ceny Grammy ovládla speváčka Beyoncé . Získala 11 nominácií, čím sa jej celkový počet nominácií v kariére zvýšil na 99. Beyoncé sa tak stala najviac nominovanou umelkyňou v histórii Grammy.Speváčkin hudobný album Cowboy Carter je nominovaný na album roka a country album roka, zatiaľ čo jej skladba Texas Hold ’Em získala nominácie na nahrávku, pieseň a country pieseň roka.Nominácie získala aj v širokej škále žánrov vrátane kategórií pop, country, americana a melodický rap. V kategóriách country a americana speváčku na cenu Grammy nominovali prvýkrát.Ak Beyoncé získa cenu za album roka, stane sa prvou černoškou, ktorá túto prestížnu cenu získala v 21. storočí. Naposledy černošská speváčka získala ocenenie album roka v roku 1999.Bola to Lauryn Hill a to za album The Miseducation of Lauryn Hill. Predtým si domov ako jediné černošky odniesli hlavnú cenu Grammy Natalie Cole a Whitney Houston Raper Post Malone taktiež ako Beyoncé po prvýkrát získal nominácie v country kategóriách. Sú za jeho debutový country album F-1 Trillion, ktorý vyšiel v auguste.So siedmimi nomináciami je Malone hneď za Beyoncé a o druhé miesto sa delí s Billie Eilish, Kendrickom Lamarom a Charli XCX, ktorá po prvýkrát získala nominácie ako sólová umelkyňa. Po šesť nominácií získali Taylor Swift , Sabrina Carpenter a Chappell Roan. Posledné dve menované získali nominácie na ceny Grammy prvýkrát.Udeľovanie cien Grammy 2025 sa bude vysielať 2. februára naživo na CBS a Paramount+ z Crypto.com Areny v Los Angeles.