Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 5.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Agáta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Gala

05. februára 2026

Nominácie na národné filmové ceny Slnko v sieti sú už zverejnené, najviac nominácií získal Nepela


Tagy: Kinematografia Národné filmové ceny ocenenia Slnko v sieti

Nominácie na národné filmové ceny Slnko v sieti sú už zverejnené. Celkovo je prihlásených 38 audiovizuálnych diel. Najviac nominácií pritom získal film Nepela ...



Zdieľať
333220730_175960668513321_4309396752116214507_n 676x285 5.2.2026 (SITA.sk) - Nominácie na národné filmové ceny Slnko v sieti sú už zverejnené. Celkovo je prihlásených 38 audiovizuálnych diel. Najviac nominácií pritom získal film Nepela debutujúceho režiséra a scenáristu Gregora Valentoviča. Informovala o tom Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA), ktorá je organizátorom ocenenia. Slovenská kinematografia sa podľa SFTA stále teší záujmu zo strany divákov, o čom svedčí vysoká návštevnosť slovenských filmov v kinách.

Slovenská tvorba roku 2025


V roku 2025 zarezonovali najviac filmy Černák, Duchoň, Otec či Nepela. Akadémia informovala, že výber filmov nominovaných na ocenenie Slnko v sieti bude uvedený v novootvorenom kine Edison Filmhub v Bratislave v rámci cyklu Na domácej vlne s Lenkou Bednárovou. Projekcie budú každý druhý utorok od 17. februára do 31. marca a po každom premietaní bude aj diskusia s tvorcami.

Slovenská tvorba roku 2025 je podľa SFTA veľmi zaujímavá, a to hneď z viacerých aspektov. Napríklad reflektuje nedávnu či dávnejšiu históriu Slovenska v dielach ako Potopa, Perla, Černák, Akcia Monaco či Tichá pošta. Filmy ako Otec či Zbormajster zase spracúvajú tragické spoločenské udalosti a Duchoň či Nepela divákovi ponúkajú pohľad do súkromného života významných slovenských osobností. Tvorba uplynulého roku súčasne priniesla množstvo celovečerných debutov mladých režijných talentov.

Celkovo je za rok 2025 prihlásených 38 audiovizuálnych diel. Do kategórie Najlepší hraný film je prihlásených 15 filmov a do kategórie Najlepší dokumentárny film šesť. V kategórii Najlepší animovaný filmštyri filmy a sedem diel bude bojovať v kategórii Najlepší televízny film /miniséria/ seriál.

Sila mladej generácie


SFTA pokračuje aj v minuloročnej novinke, a teda v kategórii Najlepší krátkometrážny hraný alebo dokumentárny film. Tento rok je prihlásených šesť snímok, z čoho päť vytvorili študenti Vysokej školy múzických umení.

„Mimoriadne ma teší, že rok 2025 jasne ukázal silu mladej generácie filmových tvorcov a tvorkýň. Možno sme svedkami novej prichádzajúcej vlny talentov, ktorá prináša dôležité témy. Aj v náročných podmienkach rastie ich aktivita, tvorivosť a odhodlanosť pokračovať v práci. Pre slovenskú kultúru je to dôležité a motivujúce posolstvo do budúcnosti,‟ povedala prezidentka SFTA Katarína Krnáčová.


Najviac nominácii získal film Nepela. Dielo debutujúceho režiséra Gregora Valentoviča získalo 13 nominácií, a to v kategóriách: Najlepší hraný film, Najlepšia filmová réžia, Najlepší filmový scenár, Najlepší kameramanský výkon, Najlepší filmový strih, Najlepšia filmová hudba, Najlepšia scénografia, Najlepšie kostýmy, Najlepšie umelecké masky, Najlepšie vizuálne efekty, Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe, Najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe a Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe.

Po deväť nominácií patrí filmu Potopa, a tiež filmu Otec. Film Duchoň zaujal v siedmich kategóriách. Nepela, Otec a Potopa zabojujú o titul Najlepší hraný film roku 2025. V kategórii Najlepší krátkometrážny hraný alebo dokumentárny film sú nominované aj diela nastupujúcej generácie filmovej réžie. Všetky tri pritom vytvorili ženy - režisérky Eva Sajanová (Ako počúvať fontány), Hana Hančinová (Hot flush) a Štefánia Lovasová (Venuša v retrográde).

Kompletný zoznam nominovaných audiovizuálnych diel a osobností v jednotlivých kategóriách na národnú filmovú cenu Slnko v sieti za rok 2025 je dostupný na webe slnkovsieti.sk




Zdroj: SITA.sk - Nominácie na národné filmové ceny Slnko v sieti sú už zverejnené, najviac nominácií získal Nepela © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kinematografia Národné filmové ceny ocenenia Slnko v sieti
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Video: Hřebíčková, Polnišová a Maštalír odpremiérovali komédiu Keď sa zhasne

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 