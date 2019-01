Nór J. T. Boe s ďalším triumfom: Vyhral aj stíhačku 6. kola

Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Boe oslavuje po jeho víťazstve v šprinte na 10 km trati 6. kola Svetového pohára biatlonistov v talianskej Anterselve 25. januára 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky:



stíhacie preteky na 12,5 km: 1. Johannes Thingnes Boe (Nór.) 31:33,7 min (3 tr. okr.), 2. Antonin Guigonnat +34,8 s (1), 3. Quentin Fillon Maillet +40,6 (2), 4. Simon Desthieux +40,6 (2), 5. Martin Fourcade (všetci Fr.) +50,9 (3), 6. Arnd Peiffer (Nem.) +56,7 (2), 7. Alexander Loginov (Rus.) +57,5 (1), 8. Simon Eder (Rak.) +1:29,9 min (2), 9. Lukas Hofer (Tal.) +1:40,5 (3), 10. Lars Helge Birkeland (Nór.) +1:49,4 (3), ...33. Tomáš HASILLA +3:27,2 (4), 51. Michal ŠIMA (obaja SR) +5:32,4 (6)



Priebežné hodnotenie SP (14 z 26 pretekov): 1. J. T. Boe 782 bodov, 2. Loginov 527, 3. M. Fourcade 511, 4. Desthieux 481, 5. Eder 468, 6. T. Boe 434, ...55. OTČENÁŠ 33, 76. KAZÁR 11, 79. HASILLA 8



SP v stíhacích pretekoch (5 z 8): 1. J. T. Boe 272, 2. Loginov 214, 3. Peiffer 187, 4. M. Fourcade 183, 5. Desthieux 180, 6. Fillon Maillet 178, ...51. OTČENÁŠ 16, 58. HASILLA 8, 71. KAZÁR 1

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Anterselva 26. januára (TASR) - Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Boe si pripísal v tejto sezóne ďalšie víťazstvo, v stíhacích pretekoch 6. kola Svetového pohára v talianskej Anterselve dominoval na 12,5 km trati pred Francúzmi Antoninom Guigonnatom (+34,8) a Quentinom Fillonom Mailletom (+40,6). Z dvojice Slovákov bol lepší Tomáš Hasilla, ktorý bodoval do SP na 33. mieste (+3:27,2), Michal Šima skončil 51. (+5:32,4).J. T. Boe si zo šprintu preniesol na štart stíhacích pretekov 18-sekundový náskok pred krajanom Bjöntegaardom. Až 10 víťazstiev v sezóne sa snažil natiahnuť na 11 a pripísať si 33. triumf v kariére, čo sa mu suverénnym spôsobom aj podarilo. V stíhacích pretekoch túto zimu len raz zakolísal, keď v rakúskom Hochfilzene bol deviaty. V Anterselve dobre nezačal, netrafil hneď prvý terč, zostal však na čele. V druhej "ležke" nevybielil druhý terč a jeho náskok sa zúžil na minimum. V ďalšej streľbe stojmo sa opäť od súperov odpútal, od najbližšieho Guigonnata na 23,6 s. Aj keď v záverečnej "stojke" netrafil posledný terč, o výrazný náskok sa nepripravil a neohrozene zvíťazil. Za nim si užíval Guigonnat druhú priečku, o tretiu bojovala trojica Francúzov až do finišu a o tretej priečke Fillona Mailleta pred Desthieuxom rozhodla cieľová kamera.Dvaja Slováci na štarte sa pokúšali preniknúť do bodovanej štyridsiatky a už pred štartom sa k nej priblížili, pretože traja biatlonisti pred nimi neštartovali. Hasilla vybehol na trať 44. (+1:55), Šima 47. (+1:57). Dôležité bolo solídne zastrieľať, Hasilla (strelecká bilancia 0-0-2-2) sa po prvej "ležke" prepracoval na 34. priečku, po druhej dokonca na 23., potom však prišlo zakolísanie na druhom a treťom stojkovom terči, v záverečnej "stojke" na prvom a piatom a zosun na konečnú 33. priečku. Ako tretí Slovák túto sezónu však zabodoval do SP. Šima (2-1-1-2) klesol spočiatku na 53. pozíciu a v cieli sa zlepšil už len nepatrne na 51.