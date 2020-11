Norbert Gombos postúpil v Paríži do druhého kola, narazí na svetovú štrnástku

Iba raz stratil servis

Prvý triumf od Roland Garros

2.11.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský tenista Norbert Gombos postúpil na turnaji ATP kategórie Masters 1000 v Paríži do 2. kola dvojhry mužov. V pondelkovom súboji prvého kola si poradil s iným úspešným kvalifikantom Talianom Marcom Cecchinatom za 81 minút 6:2, 7:6 (2).Gombos v celom súboji iba raz stratil servis, pričom súpera brejkol dvakrát v prvom a raz v druhom sete, Na postup ďalej využil druhý mečbal v skrátenej hre druhého setu.V druhom kole bude súperom slovenského tenistu Belgičan David Goffin , ktorý v "pavúku" figuruje ako nasadená osmička a v prvom kole mal voľný žreb. Gombosovi patrí v aktuálnom rebríčku ATP 105. priečka, no už teraz má istotu prieniku do elitnej stovky na 95. pozíciu. Jeho najbližší súper je svetová štrnástka.Gombos v pondelok dosiahol prvý triumf v hlavnej súťaži na okruhu ATP od šestnásťfinále na parížskom Roland Garros na prelome septembra októbra.Odvtedy v nemeckom Kolíne nad Rýnom nepochodil v kvalifikácii a vo Viedni síce postúpil z kvalifikácie, v hlavnej súťaži však hneď v prvom súboji podľahol neskoršiemu víťazovi Rusovi Andrejovi Rubľovovi.