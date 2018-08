Norbert Gyömbér prestúpil z AS Rím do druholigovej Perugie

Na archívnej snímke slovenský futbalový reprezentant Norbert Gyömbér. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Rím 15. augusta (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Norbert Gyömbér ukončil svoje pôsobenie v AS Rím. Na trojročnej zmluve sa dohodol s talianskym druholigovým tímom AC Perugia Calcio. Prestupovú čiastku zainteresované strany nezverejnili.uviedol Juraj Vengloš, riaditeľ CSM-Agency, ktorá Gyömbéra zastupuje.Gyömbér odštartoval profesionálnu kariéru v Dukle Banská Bystrica, odkiaľ v roku 2013 prestúpil do Catanie. Do AS Rím prišiel v roku 2015 najskôr na hosťovanie na jeden rok, Rimania si neskôr uplatnili opciu a v roku 2016 s ním podpísali trojročnú zmluvu. V AS ale veľa šancí nedostával, odohral iba šesť stretnutí a väčšinu času strávil na hosťovaní - v Pescare, Tereku Groznyj a naposledy v druholigovom Bari.