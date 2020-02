Nóri obhájili v Anterselve zlato v miešaných single štafetách, Slovákov stiahli z trate

Siedma medaila pre Nórsko

Miešané single štafety (6 km + 7,5 km): 1. Nórsko (Marte Olsbuová Röiselandová, Johannes Thingnes Bö) 34:19,9 min (0+6), 2. Nemecko (Franziska Preussová, Erik Lesser) +17,6 s (0+5), 3. Francúzsko (Anais Bescondová, Emilien Jacquelin) +29,8 (0+4),... 26. Slovensko - dostihnuté o jedno kolo (0+6)



20.2.2020 (Webnoviny.sk) - Nórska dvojica Marte Olsbuová Röiselandová a Johannes Thingnes Bö získala titul majstra sveta v pretekoch miešaných single štafiet na šampionáte v biatlone v talianskej Anterselve.Nóri absolvovali preteky na 6 + 7,5 km so šiestimi dobíjaniami na strelnici vo výslednom čase 34:19,9 min a o 17,6 s rýchlejšie ako nemecké duo Franziska Preussová, Erik Lesser (0+5). Bronz si vybojovali Francúzi v zostave Anais Bescondová, Emilien Jacquelin, za víťaznými Nórmi zaostali o 29,8 s (0+4).Olsbuová Röiselandová a Johannes Bö zvíťazili v single mix štafete na majstrovstvách sveta aj pred rokom vo švédskom Östersunde, kde mala táto najmladšia biatlonová disciplína premiéru na MS.Aktuálne v Anterselve získali už siedmu medailu pre Nórsko na MS 2020, z toho tretiu zlatú. Severania podľa očakávania dominujú medailovej bilancii krajín na svetovom šampionáte v Südtirol Arene.Slovenskí tréneri sa rozhodli dať šancu menej vyťaženým pretekárom na MS, resp. takým, na ktorých nečaká v nedeľu záverečná disciplína šampionátu - preteky s hromadným štartom. Dvojica Veronika Machyniaková, Tomáš Hasilla však preteky nedokončila.Organizátori stiahli slovenské duo z trate ešte pred záverečným úsekom, na ktorý mal vybehnúť Hasilla. Najlepšie single mix štafety dostihli Machyniakovú o jedno kolo.Slováci boli v čase predčasného konca na 26. mieste so šiestimi dobíjaniami na strelnici. Celkovo preteky z tohto dôvodu nedokončilo.osem z pôvodne tridsiatich dvojíc.Slovenská zástupkyňa Machyniaková priznala v cieli zdravotné problémy. "Bolo to hrozné, už v prvom kole som mala kŕče v bruchu, nebolo mi dobre. Vôbec som si to neužila," uviedla slovenská novicka na MS pre RTVS.