Normalizácia vzťahov medzi USA, EÚ a Iránom by posilnila medzinárodnú bezpečnosť, myslí si Klus

11.2.2021 (Webnoviny.sk) - Normalizácia vzťahov medzi USA, Európskou úniou (EÚ) a Iránom by posilnila medzinárodnú bezpečnosť a oživila vzájomnú spoluprácu, čo je aj v záujme Slovenska.Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) Martin Klus (SaS) v stredu 10. februára, počas stretnutia s veľvyslancom Iránskej islamskej republiky v SR so sídlom vo Viedni Abbasom Bagherpourom Ardekanim.„Medzinárodná dohoda o iránskom jadrovom programe (JCPOA) je dôležitým prvkom architektúry globálneho nešírenia nukleárnych zbraní a súčasne jeden z pilierov regionálnej aj medzinárodnej bezpečnosti. Jej uzatvorenie pred takmer šiestimi rokmi bolo dobrým príkladom fungujúceho multilateralizmu, na ktorom Slovensku veľmi záleží,“ priblížil Klus.Ako dodal, Slovensko a Irán spájajú konštruktívne vzťahy, pričom SR vidí priestor na rozšírenie spoločných aktivít v rôznych oblastiach vrátane ekonomiky, obnoviteľných zdrojov, obchodu, vzdelávania či kultúry. Podľa štátneho tajomníka, by potenciál mohla mať aj realizácia nateraz odloženého prvého zasadnutia Spoločného hospodárskeho výboru.V súvislosti s dohodou o iránskom jadrovom programe (JCPOA) Slovensko podporuje prístup EÚ a zdôrazňuje potrebu zachovania dialógu, deeskalácie a rešpektovanie medzinárodného práva.Klus sa domnieva, že v snahe o dosiahnutie riadneho vykonávania dohody JCPOA všetkými stranami je v tejto chvíli dôležité, aby sa aj Irán vrátil k úplnej implementácii svojich záväzkov, vrátane rešpektovania obmedzení obohacovania uránu nad dohodnutý limit, spolupracoval s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu a umožnil prístup k svojim jadrovým zariadeniam.Dodal, že zdržanlivosť a kroky smerujúce k zabráneniu ďalšieho stupňovania napätia v regióne Blízkeho východu, obzvlášť v Perzskom zálive, by mali byť v záujme všetkých, nielen regionálnych štátov.