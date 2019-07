Nórska polícia zadržala kurdského mullu Krekara

Mullah Krekar, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Oslo 16. júla (TASR) - Nórska tajná služba PST v utorok oznámila zadržanie kontroverzného kurdského duchovného mullu Krekara, ktorého v pondelok v Taliansku odsúdili za teroristické sprisahanie.PST dodala, že mullu zadržali v pondelok večer v Osle na základe medzinárodho zatykača a zatykača vydaného Talianskom. V stredu by mal 63-ročný mulla Krekar predstúpiť pred súd, ktorý rozhodne o jeho vzatí do väzby.Mulla Krekar, vlastným menom Nadžumuddín Ahmad Faradž, žije od roku 1991 v Nórsku ako utečenec. Jeho manželka a deti majú nórske občianstvo.Súd v talianskom Bolzane ho v pondelok spolu s piatimi spoluobvinenými odsúdil na 12 rokov väzenia za teroristické sprisahanie, ktorého sa dopustil, keď viedol kurdskú džihádstickú sieť Rawti Shax. Táto sieť je údajne napojená na extrémistickú organizáciu Islamský štát, ktorá je podozrivá z plánovania atentátov na Západe.Krekarov nórsky advokát v pondelok komentoval verdikt talianskeho súdu, keď vyhlásil, že jeho mandant všetky obvinenia popiera a proti rozsudku sa odvolá.uviedol advokát Brynjar Meling.Meno mullu Krekara figuruje na zoznamoch teroristov OSN a USA. Od roku 2003 mu hrozí vyhostenie do Iraku. Nórske úrady však tejto požiadavke zatiaľ nevyhoveli, pretože im iracká strana nedala záruky ohľadom Krekarovho osudu po návrate do vlasti, kde mu hrozí trest smrti.Taliansko v roku 2016 stiahlo svoju žiadosť o Krekarovo vydanie z Nórska, čo tamojšie úrady sklamalo, keďže to vnímali ako príležitosť zbaviť sa mullu, ktorého vnímajú ako bezpečnostnú hrozbu.V Nórsku mulla strávil niekoľko rokov vo väzení za vyhrážky a podnecovanie k násiliu. V novembri roku 2016, keď Taliansko prestalo bojovať za jeho vydanie, bol z väzenia prepustený na slobodu.