Nórska polícia zatkla ďalšieho Rusa, ktorý v krajine lietal s dronom, odfotil si letisko aj vojenský vrtuľník

15.10.2022 (Webnoviny.sk) - Nórska polícia zatkla v piatok na letisku v meste Tromso Rusa a obvinila ho z lietania s dronom v krajine. V súčasnosti ruské spoločnosti a občania v Nórsku nemôžu prevádzkovať lietadlá, ani drony, keďže to zakazujú tamojšie sankčné zákony.Je to pritom už druhé takéto zatknutie v jednom týždni. Informuje o tom spravodajský portál Sky News.Od 51-ročného muža polícia skonfiškovala veľké množstvo fotografického vybavenia vrátane dronu a niekoľkých pamäťových kariet.„Medzi zadržaným materiálom, ktorý sme preskúmali, sme videli fotografie z letiska v Kirkenes a obrázky vrtuľníka Bell obranných síl,“ uviedol vo vyhlásení policajný prokurátor Jacob Bergh. Do prípadu je zapojená aj Nórska policajná bezpečnostná služba.Obvinený sa priznal, že s dronom v Nórsku lietal. Polícii povedal, že do krajiny prišiel vo štvrtok cez hraničný priechod Storskog a smeroval na súostrovie Svalbard. Policajti uviedli, že žiadajú súd o zadržanie muža na štyri týždne.