Nórske spravodajské služby varujú pred Ruskom, podľa nórskeho ministra obrany je najväčšou hrozbou pre Európu

Terč sabotáže

Pálenie Koránu

13.2.2023 (SITA.sk) - Rusko je hlavnou bezpečnostnou hrozbou pre Európu. V pondelok na to upozornili predstavitelia nórskych spravodajských služieb i minister obrany.„Rusko dnes predstavuje najväčšiu hrozbu pre nórsku a európsku bezpečnosť a konfrontácia so Západom bude dlhotrvajúca,“ konštatoval minister Björn Arild Gram po tom, ako vláda dostala výročnú správu o hrozbách z troch jej spravodajských agentúr.Zástupca šéfa zahraničnej spravodajskej služby (NIS) Lars Nordrum uviedol, že nórske ropné a plynové zariadenia by mohli byť terčom ruskej sabotáže.Šéfka Národného bezpečnostného úradu (NSM) upozornila, že „celá Európa bude trpieť“, ak budú zasiahnuté nórske ropné a plynové zariadenia.„Nórsko je teraz najdôležitejším dodávateľom energie v Európe po tom, čo Rusko ukončilo vývoz plynu na Západ,“ pripomenul Nordrum.Domáca spravodajská služba PST však konštatuje, že je nepravdepodobné, že by Rusko tento rok vykonalo nejakú sabotážnu operáciu na nórskej pôde.Spravodajské služby tiež varujú, že nedávne pálenie Koránu - svätej knihy islamu - v Škandinávii by mohlo viesť k teroristickým útokom v krajine.„Pálenie Koránu by sa mohlo považovať za urážlivé alebo provokatívne a očakávame, že k takýmto udalostiam dôjde aj v roku 2023 v Nórsku,“ vyjadrila sa šéfka PST Beate Gangas s tým, že „keď sa takéto udalosti dejú v Nórsku, zvyšuje sa pravdepodobnosť radikalizácie a v konečnom dôsledku teroristického plánovania proti Nórsku“. Nórsko napriek tomu nemení úroveň teroristickej hrozby a ponecháva ju „miernu“.Minulý týždeň švédska spravodajská služba SÄPO varovala, že sa vo Švédsku po pálení Koránu pred tureckým veľvyslanectvom v Štokholme zvýšila hrozba útokov.Znesvätenie knihy, ktorá je náboženskou komunitou považovaná za posvätnú, je v škandinávskych krajinách chránené slobodou prejavu, pripomína agentúra AP.