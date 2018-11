Nórskej vojenskej fregate hrozí po zrážke s tankerom potopenie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kodaň 8. novembra (TASR) - Ropný tanker narazil vo štvrtok skoro ráno do nórskej vojenskej fregaty, ktorá kotvila v prístave na západnom pobreží krajiny. Nórska armáda informovala, že 127-člennú posádku fregaty evakuovali v obavách, že sa plavidlo potopí.Pri zrážke, ku ktorej došlo vo fjorde severne od Bergenu, utrpelo ľahké zranenia osem ľudí na fregate KNM Helge Instad. Tá je už čiastočne pod vodou. Podľa armádneho vyhlásenia loď, ktorá sa nedávno zúčastnila na rozsiahlom vojenskom cvičení NATO s názvom Trident Juncture, naberá vodu.Eirik Walle zo záchranárskeho strediska pre nórsku tlačovú agentúru NTB uviedol, že po zrážke zostal v trupe plavidla otvor, kam priteká viac vody, ako sú záchranári schopní vypumpovať. Došlo tiež k prerazeniu nádrže s palivom do helikoptér, ktoré začalo unikať.Podľa agentúry AP maltský tanker Sola TS nebol poškodený a jeho 23-členná posádka ostala na palube.Nórski vyšetrovatelia uviedli, že do zrážky bol zapojený aj remorkér Tenax, ale neuviedli, akým spôsobom.Najväčšia nórska ropná a plynárenská spoločnosť Equinor, v minulosti známa ako Statoil, oznámila, že pozastavila nenaliehavé aktivity v termináli Sture, kde ku kolízii došlo.