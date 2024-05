Nórsko, Írsko a Španielsko uznajú Palestínu ako štát. Pridajú sa tak k zhruba 140 krajinám

Mier nemôže byť bez uznania

Zlatá medaila pre vrahov a násilníkov

Palestínčania oznámenia vítajú

22.5.2024 (SITA.sk) - Nórsko, Írsko a Španielsko v stredu oznámili, že uznávajú Palestínu ako štát. Je to historický, hoci zväčša symbolický krok, ktorý podľa agentúry AP prehlbuje izoláciu Izraela v čase sedemmesačnej vojny proti militantnému hnutiu Hamas Krajiny plánujú formálne uznať palestínsku štátnosť 28. mája. Pridajú sa tak k zhruba 140 štátom, čo sú viac ako dve tretiny Organizácie Spojených národov , ktoré už uznali štát Palestína. Viaceré krajiny, ako napríklad Spojené štáty americké či Veľká Británia, podporujú vznik nezávislého palestínskeho štátu popri Izraelu za predpokladu, že to bude v rámci vyrokovaného urovnania.Nórsky premiér Jonas Gahr Störe pri oznámení kroku uviedol, že „na Blízkom východe nemôže byť mier, ak neexistuje uznanie“. Predseda írskej vlády Simon Harris sa vyjadril, že je to „historický a dôležitý deň pre Írsko a pre Palestínu“, pričom avizoval, že ďalšie krajiny by sa mohli pridať v nadchádzajúcich týždňoch.„Toto uznanie nie je proti nikomu, nie je proti izraelskému ľudu. Je to akt v prospech mieru, spravodlivosti a morálnej konzistentnosti,“ povedal zase španielsky premiér Pedro Sánchez Izraelská vláda rozhodnutia troch krajín ostro odsúdila a minister zahraničia Jisrael Kac si predvolal ich veľvyslancov. Povedal pritom, že sa rozhodli „udeliť zlatú medailu vrahom a násilníkom z Hamasu“ a ich krok oslabí rokovania o prímerí a prepustení rukojemníkov, ktoré od začiatku mesiaca stagnujú.Vláda premiéra Benjamina Netanjahua , ktorá je proti palestínskej štátnosti, tvrdí, že konflikt možno vyriešiť iba priamymi rokovaniami, ktoré naposledy stroskotali pred 15 rokmi.Palestínčania privítali oznámenia ako potvrdenie ich niekoľko desaťročí trvajúceho úsilia o získanie štátnosti vo východnom Jeruzaleme, na Západnom brehu Jordánu a v Pásme Gazy, ktoré Izrael okupuje od vojny v roku 1967. Palestínsky prezident Mahmúd Abbás povedal, že uznanie prispeje k úsiliu o dvojštátne riešenie.Hamas, ktorý západné krajiny a Izrael považujú za teroristickú skupinu, tiež krok privítal a vyzval aj ďalšie štáty na uznanie legitímnych práv a boja o oslobodenie a nezávislosť spod „sionistickej okupácie našej zeme".Oznámenia trojice krajín však pravdepodobne nebudú mať žiaden vplyv na situáciu v teréne. Izrael považuje anektovaný východný Jeruzalem za súčasť jeho hlavného mesta a na okupovanom Západnom brehu Jordánu sú mnohé židovské osady, ktoré sú domovom viac ako 500-tisíc Izraelčanov.V Pásme Gazy naďalej zúri vojna a Netanjahu povedal, že si po akejkoľvek porážke Hamasu zachová neobmedzenú bezpečnostnú kontrolu nad územím.