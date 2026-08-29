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29. augusta 2026

Nórsko má po smrti kráľa Haralda nového panovníka, na trón nastúpil Haakon VIII.


Tagy: nórsky kráľ

Harald bol vnímaný ako symbol otvoreného a tolerantného Nórska a mnohí obyvatelia pripomínali jeho schopnosť zjednocovať spoločnosť. Nórsko má od soboty nového kráľa Haakona VIII. Jeho 89-ročný ...



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norway_king_13231 676x451 29.8.2026 (SITA.sk) - Harald bol vnímaný ako symbol otvoreného a tolerantného Nórska a mnohí obyvatelia pripomínali jeho schopnosť zjednocovať spoločnosť.


Nórsko má od soboty nového kráľa Haakona VIII. Jeho 89-ročný otec Harald zomrel v piatok o 6.35 h po 35 rokoch na tróne. Tisíce ľudí sa následne zišli v hlavnom meste Oslo, kde kládli kvety a vzdávali úctu zosnulému panovníkovi.

„Jedna éra sa skončila. Nová sa začína. Kráľ je mŕtvy. Nech žije kráľ,“ povedal premiér Jonas Gahr Støre po stretnutí s novým monarchom. „Na kráľa Haralda budeme spomínať pre jeho lásku k svojmu ľudu, pre jeho humor a srdečnosť a pre jeho neochvejnú vieru v nás.“

Termín pohrebu ešte neurčili


Päťdesiattriročný Haakon prišiel do kráľovského paláca so svojou 22-ročnou dcérou Ingrid Alexandrou, ktorá sa stala novou korunnou princeznou, aby vládu formálne informoval o smrti svojho otca. Nový kráľ následne poďakoval „vláde a nórskemu ľudu za podporu a súcit s kráľovskou rodinou v tomto období“. Nórsky parlament oznámil, že Haakon v utorok v jeho hlavnej sále zloží prísahu vernosti.

Obdobie štátneho smútku potrvá do Haraldovho pohrebu, ktorého termín zatiaľ neurčili. Haakon nebude korunovaný, keďže Nórsko túto tradíciu zrušilo v roku 1908. Podobne ako jeho otec a starý otec sa však môže rozhodnúť pre požehnanie svojej vlády počas obradu v katedrále v Trondheime.

Najstarší vládnuci monarcha v Európe


Harald bol najstarším vládnucim monarchom v Európe. Od 17. augusta bol hospitalizovaný v Osle s hemolytickou anémiou, pri ktorej dochádza k abnormálne rýchlemu rozpadu červených krviniek. Na trón nastúpil v roku 1991 a podľa Støreho sprevádzal Nórsko desaťročiami veľkých zmien. „Bol kráľom svojej doby a pre svoju dobu,“ uviedol premiér.

Harald bol vnímaný ako symbol otvoreného a tolerantného Nórska a mnohí obyvatelia pripomínali jeho schopnosť zjednocovať spoločnosť, vrátane obdobia po útoku neonacistu Andersa Behringa Breivika, ktorý v roku 2011 zabil 77 ľudí. Posledné roky jeho vlády však sprevádzali zdravotné problémy aj viaceré škandály v kráľovskej rodine. Napriek zhoršujúcemu sa zdraviu Harald odmietal abdikovať s odôvodnením, že pred nórskym parlamentom zložil doživotnú prísahu.


Zdroj: SITA.sk - Nórsko má po smrti kráľa Haralda nového panovníka, na trón nastúpil Haakon VIII. © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: nórsky kráľ
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