Nórsko potvrdilo, že sa snaží o dialóg venezuelských táborov

Juan Guaidó, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Oslo 18. mája (TASR) - Nórsko v piatok oznámilo, že malo "predbežné kontakty" so zástupcami venezuelskej vlády prezidenta Nicolása Madura a opozície. Potvrdilo tak nedávne správy médií.Tieto kontakty boli "súčasťou prieskumnej fázy, ktorej cieľom je prispieť k nájdeniu riešenia situácie v krajine", uviedlo vo vyhlásení nórske ministerstvo zahraničných vecí.dodalo ministerstvo.Madurova vláda medzitým dokonca vyjadrila Nórsku "veľkú vďaku za úsilie a za budovanie dialógu". Bolo to prvé oficiálne potvrdenie Caracasu o jeho účasti na prieskumnej fáze a diskusiách v Osle, napísala tlačová agentúra AFP.Venezuela zažíva za vlády prezidenta Madura obrovskú ekonomickú a politickú krízu. Maduro sa ujal druhého funkčného obdobia po víťazných voľbách, ktoré pred rokom bojkotovala väčšina opozície, pripomenula agentúra DPA.Zúfalá situácia - hyperinflácia a nedostatok tovaru - donútila vyše tri milióny Venezuelčanov opustiť svoju krajinu.Správy o rozhovoroch v Nórsku sa objavili tento týždeň už skôr, ale opozičný líder Juan Guaidó vo štvrtok vo Venezuele bagatelizoval význam návštevy svojich vyslancov v Nórsku.Guaidó potvrdil, že Nórsko robí sprostredkovateľa medzi Madurovou vládou a opozíciou, ale poprel, že by tieto dva tábory spolu rokovali. Podľa jeho slov snaha o sprostredkovanie riešenia prebieha už mesiace a súčasné pozvanie do Osla je už druhé. "Všetko ostatné je však len špekulácia," dodal.Guaidó označil nórske úsilie o sprostredkovanie za jednu z mnohých iniciatív a oznámil, že jeho vyslanec v USA Carlos Vecchio sa v pondelok stretne s predstaviteľmi Južného velenia USA.Guaidóov boj o moc s Madurom sa vyostril a viackrát už spomenul možný vojenský zásah Spojených štátov, hoci takýto vývoj sa teraz zdá nepravdepodobný.Vecchio v piatok vyhlásil, že mal stretnutie s predstaviteľmi Pentagónu a diskutovali o "logistike" a "o ďalších našich prípadných krokoch".Vyslanec pre stanicu VPI takisto uviedol, že jediná téma, o ktorej chce opozícia debatovať, je zosadenie Madura.dodal Vecchio.Madurova vláda medzitým vyjadrila ochotu rokovať a minister zahraničných vecí Jorge Arreaza dokonca povedal, že vláda je Nórsku "veľmi vďačná za sprostredkovateľské úsilie a za budovanie dialógu".uviedol Madurov minister.