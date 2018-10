Nórsko sa ospravedlnilo ženám prenasledovaným pre vzťahy s Nemcami

Na archívnej snímke predsedníčku vlády Nórskeho kráľovstva Ernu Solbergovú. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Oslo 17. októbra (TASR) - Nórska vláda sa v stredu oficiálne ospravedlnila nórskym ženám, ktoré sa po druhej svetovej vojne stali terčom úradných represálií za to, že mali intímny vzťah s nemeckými vojakmi počas nacistickej okupácie tejto škandinávskej krajiny. Informuje o tom denník The Guardian.Podľa odhadov nórskeho Strediska pre výskum holokaustu a náboženských menšín (HL-senteret) malo počas druhej svetovej vojny intímny vzťah s nemeckými vojakmi 30.000-50.000 Nórok, prezývaných "nemecké dievčatá".Mnohé z nich čelili po oslobodení od nacistickej okupácie v roku 1945 zo strany domácich úradov odvetným opatreniam, medzi ktorými bolo nezákonné zatýkanie, väznenie, odmietanie práce či zbavovanie občianstva.vyhlásila nórska premiérka Erna Solbergová pri príležitosti 70. výročia prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv Valným zhromaždením OSN.Nórsko, neutrálnu krajinu, do ktorej nacisti vtrhli 9. apríla 1940, okupovalo vyše 300.000 nemeckých vojakov.uviedla nórska historička a riaditeľka HL-senteret Guri Hjeltnesová.Žiadny z odhadovaných 28 nórskych mužov, ktorí sa počas vojny oženili s nemeckými ženami, však nebol z krajiny neskôr vyhostený ani mu nebolo odobrané občianstvo, podotkla historička.V roku 2000 sa Oslo oficiálne ospravedlnilo aj približne 12.000 deťom narodeným nórskym matkám a nemeckým vojakom, ktoré sa taktiež počas svojho života stretávali s represáliami.