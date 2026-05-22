|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 22.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Júlia Juliana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. mája 2026
Nórsko strelilo Kanade historických päť gólov, favorit rozhodol až v predĺžení
Kanadskí hokejisti zvíťazili nad Nórskom 6:5 po predĺžení v zápase majstrovstiev sveta vo Fribourgu. O triumfe rozhodol Mark Scheifele, ktorý skompletizoval hetrik už po 29 sekundách extra času.
Zdieľať
22.5.2026 (SITA.sk) - Kanadskí hokejisti zvíťazili nad Nórskom 6:5 po predĺžení v zápase majstrovstiev sveta vo Fribourgu. O triumfe rozhodol Mark Scheifele, ktorý skompletizoval hetrik už po 29 sekundách extra času.
Kanadský útočník Mark Scheifele rozhodol o víťazstve Kanady nad Nórskom 6:5 po predĺžení v dramatickom štvrtkovom zápase majstrovstiev sveta vo Fribourgu. Tridsaťdvaročný center skóroval už po 29 sekundách predĺženia a zavŕšil svoj hetrik.
Víťazný gól pripravil mladý talent Macklin Celebrini, ktorý zaviedol puk do útočného pásma a prihral Evanovi Bouchardovi. Ten následne našiel Scheifeleho pri zadnej žŕdke a kanadský útočník už len poslal puk do odkrytej bránky. „Bol to divoký zápas, ale hralo sa mi výborne s Macom,“ povedal Scheifele pre oficiálny web Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). „Je to mimoriadne talentovaný hráč, takže sa len snažíte byť voľný a on si vás nájde.“
Kanaďania vyrovnali na 5:5 len 99 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času, keď Ryan O'Reilly tečoval strelu Celebriniho. Kanada počas zápasu viackrát doťahovala náskok súpera. Nóri viedli 2:0, 3:2 aj 5:4, no favorit napokon duel otočil.
Nórsky kapitán Andreas Martinsen napriek prehre ocenil výkon svojho tímu. „Získať bod proti Kanade s touto zostavou plnou jedných z najlepších hráčov sveta je obrovská vec,“ uviedol.
Nórsko otvorilo skóre v piatej minúte zásluhou Eskilda Bakkeho Olsena a o šesť minút neskôr zvýšil Johannes Johannesen. Scheifele však ešte v prvej tretine dvoma gólmi vyrovnal na 2:2. V druhej časti poslal Nórov opäť do vedenia Noah Steen, no Kanada odpovedala presným zásahom Gabriela Vilardiho. Na začiatku tretej tretiny dostal Kanadu prvýkrát do vedenia Dylan Cozens počas oslabenia. Nóri však dvoma rýchlymi gólmi Christiana Kaasastula a Tinusa Luca Koblara otočili skóre na 5:4. Išlo o prvý prípad v histórii, keď Nórsko strelilo Kanade päť gólov v jednom zápase.
Kanada si víťazstvom upevnila prvé miesto v skupine B so ziskom 12 bodov po štyroch zápasoch. Nórsko je so siedmimi bodmi na štvrtej priečke.
Zdroj: SITA.sk - Nórsko strelilo Kanade historických päť gólov, favorit rozhodol až v predĺžení © SITA Všetky práva vyhradené.
>>> Všetko o MS v hokeji 2026
Kanadský útočník Mark Scheifele rozhodol o víťazstve Kanady nad Nórskom 6:5 po predĺžení v dramatickom štvrtkovom zápase majstrovstiev sveta vo Fribourgu. Tridsaťdvaročný center skóroval už po 29 sekundách predĺženia a zavŕšil svoj hetrik.
Víťazný gól pripravil mladý talent Macklin Celebrini, ktorý zaviedol puk do útočného pásma a prihral Evanovi Bouchardovi. Ten následne našiel Scheifeleho pri zadnej žŕdke a kanadský útočník už len poslal puk do odkrytej bránky. „Bol to divoký zápas, ale hralo sa mi výborne s Macom,“ povedal Scheifele pre oficiálny web Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). „Je to mimoriadne talentovaný hráč, takže sa len snažíte byť voľný a on si vás nájde.“
Kanaďania vyrovnali na 5:5 len 99 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času, keď Ryan O'Reilly tečoval strelu Celebriniho. Kanada počas zápasu viackrát doťahovala náskok súpera. Nóri viedli 2:0, 3:2 aj 5:4, no favorit napokon duel otočil.
Nórsky kapitán Andreas Martinsen napriek prehre ocenil výkon svojho tímu. „Získať bod proti Kanade s touto zostavou plnou jedných z najlepších hráčov sveta je obrovská vec,“ uviedol.
Nórsko otvorilo skóre v piatej minúte zásluhou Eskilda Bakkeho Olsena a o šesť minút neskôr zvýšil Johannes Johannesen. Scheifele však ešte v prvej tretine dvoma gólmi vyrovnal na 2:2. V druhej časti poslal Nórov opäť do vedenia Noah Steen, no Kanada odpovedala presným zásahom Gabriela Vilardiho. Na začiatku tretej tretiny dostal Kanadu prvýkrát do vedenia Dylan Cozens počas oslabenia. Nóri však dvoma rýchlymi gólmi Christiana Kaasastula a Tinusa Luca Koblara otočili skóre na 5:4. Išlo o prvý prípad v histórii, keď Nórsko strelilo Kanade päť gólov v jednom zápase.
Kanada si víťazstvom upevnila prvé miesto v skupine B so ziskom 12 bodov po štyroch zápasoch. Nórsko je so siedmimi bodmi na štvrtej priečke.
Zdroj: SITA.sk - Nórsko strelilo Kanade historických päť gólov, favorit rozhodol až v predĺžení © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Výsledok MS v hokeji 2026: zápas Kanada – Slovinsko / ONLINE, VIDEO, FOTO
Výsledok MS v hokeji 2026: zápas Kanada – Slovinsko / ONLINE, VIDEO, FOTO