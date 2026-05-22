Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 22.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Júlia Juliana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

22. mája 2026

Nórsko strelilo Kanade historických päť gólov, favorit rozhodol až v predĺžení


Tagy: kanadská hokejová reprezentácia MS v hokeji 2026

Kanadskí hokejisti zvíťazili nad Nórskom 6:5 po predĺžení v zápase majstrovstiev sveta vo Fribourgu. O triumfe rozhodol Mark Scheifele, ktorý skompletizoval hetrik už po 29 sekundách extra času.



Zdieľať
switzerland_world_championship_ice_hockey_5_212 676x451 22.5.2026 (SITA.sk) - Kanadskí hokejisti zvíťazili nad Nórskom 6:5 po predĺžení v zápase majstrovstiev sveta vo Fribourgu. O triumfe rozhodol Mark Scheifele, ktorý skompletizoval hetrik už po 29 sekundách extra času.


>>> Všetko o MS v hokeji 2026


Kanadský útočník Mark Scheifele rozhodol o víťazstve Kanady nad Nórskom 6:5 po predĺžení v dramatickom štvrtkovom zápase majstrovstiev sveta vo Fribourgu. Tridsaťdvaročný center skóroval už po 29 sekundách predĺženia a zavŕšil svoj hetrik.

Víťazný gól pripravil mladý talent Macklin Celebrini, ktorý zaviedol puk do útočného pásma a prihral Evanovi Bouchardovi. Ten následne našiel Scheifeleho pri zadnej žŕdke a kanadský útočník už len poslal puk do odkrytej bránky. „Bol to divoký zápas, ale hralo sa mi výborne s Macom,“ povedal Scheifele pre oficiálny web Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). „Je to mimoriadne talentovaný hráč, takže sa len snažíte byť voľný a on si vás nájde.“

Kanaďania vyrovnali na 5:5 len 99 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času, keď Ryan O'Reilly tečoval strelu Celebriniho. Kanada počas zápasu viackrát doťahovala náskok súpera. Nóri viedli 2:0, 3:2 aj 5:4, no favorit napokon duel otočil.

Nórsky kapitán Andreas Martinsen napriek prehre ocenil výkon svojho tímu. „Získať bod proti Kanade s touto zostavou plnou jedných z najlepších hráčov sveta je obrovská vec,“ uviedol.

Nórsko otvorilo skóre v piatej minúte zásluhou Eskilda Bakkeho Olsena a o šesť minút neskôr zvýšil Johannes Johannesen. Scheifele však ešte v prvej tretine dvoma gólmi vyrovnal na 2:2. V druhej časti poslal Nórov opäť do vedenia Noah Steen, no Kanada odpovedala presným zásahom Gabriela Vilardiho. Na začiatku tretej tretiny dostal Kanadu prvýkrát do vedenia Dylan Cozens počas oslabenia. Nóri však dvoma rýchlymi gólmi Christiana Kaasastula a Tinusa Luca Koblara otočili skóre na 5:4. Išlo o prvý prípad v histórii, keď Nórsko strelilo Kanade päť gólov v jednom zápase.

Kanada si víťazstvom upevnila prvé miesto v skupine B so ziskom 12 bodov po štyroch zápasoch. Nórsko je so siedmimi bodmi na štvrtej priečke.




Zdroj: SITA.sk - Nórsko strelilo Kanade historických päť gólov, favorit rozhodol až v predĺžení © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: kanadská hokejová reprezentácia MS v hokeji 2026
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Výsledok MS v hokeji 2026: zápas Kanada – Slovinsko / ONLINE, VIDEO, FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 