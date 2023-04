Nórsko vyhostí 15 ruských diplomatov podozrivých zo špionáže, agentov v krajine nestrpí

Agenti pod diplomatickým krytím

Reakcia Ruska na vyhostenie

13.4.2023 (SITA.sk) - Nórska vláda vypovedala 15 ruských diplomatov podozrivých zo špionáže počas ich práce na ruskom veľvyslanectve v Osle.Ministerka zahraničia Anniken Huitfeldt uviedla, že daný krok je „dôležitým opatrením na boj proti ruským spravodajským aktivitám v Nórsku a na ich zníženie“, čo zabezpečí nórske národné záujmy. Rusi, ktorých Oslo označilo za nežiaduce osoby, musia krajinu opustiť v krátkom čase, povedala tiež ministerka.Ministerka odmietla povedať, či vláda koná v reakcii na konkrétny incident a povedala, že otázky o podrobnostiach by mali byť smerované na bezpečnostnú službu PST. Vláda uviedla, že aktivity vyhostených diplomatov sú „nezlučiteľné s ich diplomatickým štatútom“, pričom to podľa ministerky boli agenti pod diplomatickým krytím.Podľa nórskych novín VG je štvrtkové vyhostenie najpočetnejšie jednorazové vypovedanie ruských diplomatov v krajine.Ruské ministerstvo zahraničia vyhlásilo, že na to odpovie rovnakým spôsobom, píšu ruské agentúry Tass a RIA Novosti. Huitfeldt počas tlačovej konferencie povedala, že Rusko nemá dôvod reagovať, pretože Nórsko má v Rusku diplomatov, ale „ani jeden z nich nie je spravodajský dôstojník v utajení“.Šéfka nórskej diplomacie zároveň zdôraznila, že vláda v Osle chce s Ruskom normálne diplomatické vzťahy a ruskí diplomati sú v Nórsku vítaní. „Nechceme ľudí, ktorí tvrdia, že sú diplomati a ktorí sú v skutočnosti spravodajskými dôstojníkmi. To nemôžeme akceptovať,“ povedala.Pred rokom Nórsko vypovedalo troch ruských diplomatov, ktorých identifikovalo ako príslušníkov spravodajských služieb. Minulý rok tiež v krajine zatkli muža, ktorý podľa PST pod falošnou identitou pracoval pre ruské spravodajské služby. Muž čaká v Nórsku na proces.