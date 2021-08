Nórsko vyradilo Rakúsko zo zoznamu zelených krajín, ovplyvní to aj cestovanie Slovákov

Treba sledovať stránku vlády

Pokyny sa menia každý deň

17.8.2021 (Webnoviny.sk) - Nórsko s platnosťou od pondelka 16. augusta vyradilo Rakúsko z pohľadu pandémie zo zoznamu zelených krajín. To sa môže týkať aj Slovákov, ktorí sa do Nórska prepravujú letecky napríklad z letiska Schwechat.Hoci sa Slovensko z pohľadu Nórska nachádza na zozname zelených krajín, na Slovákov cestujúcich z Rakúska sa nahliada ako na cestujúcich z oranžovej krajiny. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom informuje na svojej webovej stránke.Rezort diplomacie zároveň odporúča Slovákom cestujúcim do Nórska, aby sa o možnosti cestovania do tejto krajiny neustále informovali prostredníctvom webovej stránky Nórskej imigračnej služby UDI alebo stránky nórskej vlády.Pokyny pre jednotlivé krajiny sa totiž rýchlo menia a k zmenám môže dochádzať zo dňa na deň. „V prípade nutnosti argumentácie na hranici je tiež výhodné poznať oficiálny nórsky zdroj informácií týkajúci sa aktuálne platných nariadení,“ spresňuje rezort diplomacie.Pre cestujúcich zo zelených krajín aj naďalej platí povinnosť sa pred cestou registrovať na webovej stránke nórskej vlády. Testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19 prebieha po príchode do krajiny.