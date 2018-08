Nórsko začne pokusne predpisovať heroín zdarma drogovo závislým osobám

Ilustračná snímka Foto: TASR/Polícia Foto: TASR/Polícia

Oslo 11. augusta (TASR) - Nórsko, ktoré má jednu z najhorších bilancií úmrtí na predávkovanie sa drogami v Európe, začne pokusne predpisovať heroín zdarma osobám trpiacim najzávažnejším stupňom závislosti so zámerom zlepšiť ich životné podmienky. Oznámila to v piatok vláda tejto škandinávskej krajiny.Nórsky direktoriát pre zdravie a sociálne záležitosti (SHdir) bol poverený identifikovať pacientov, ktorí by mohli mať z tohto programu úžitok, preskúmať implementačnú metódu a vypočítať náklady.vyhlásil nórsky minister zdravotníctva Bente Höie. Podľa denníka Aftenposten by tento program mohlo využiť približne 400 osôb, spustiť sa má najneskôr v roku 2020.V Nórsku bolo v roku 2015 zaznamenaných 81 úmrtí drogovo závislých ľudí na milión obyvateľov, uvádza Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA). Ide o tretie miesto v tejto štatistike - na druhom je Švédsko (88 úmrtí) a na prvom Estónsko (132 úmrtí), dopĺňa spravodajská stanica France 24.Predmetný spôsob liečby už otestovali vo Švajčiarsku, Holandsku a Dánsku, pričom je stále všeobecne považovaný za kontroverzný. Jeho stúpenci však argumentujú tým, že okrem zvýšenia kvality života závislých a zníženia mortality následkom predávkovania tento program redukuje aj kriminalitu a s tým súvisiace náklady.