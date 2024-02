Nórsko zažilo najsilnejšiu búrku za posledných 30 rokov, hlási zaplavené oblasti a obrovské škody (video)

Zaplavené oblasti



Uzavreli centrum mesta

1.2.2024 (SITA.sk) - Obyvatelia centrálnej časti Nórska sa vo štvrtok po najsilnejšej búrke v krajine za viac ako tri desaťročia prebudili zväčša v domoch bez elektriny do zmätku. Vietor o sile hurikánu zasiahol časti škandinávskej krajiny s rýchlosťou až 180 kilometrov za hodinu.Neďaleko Laerdalu, malého malebného mestečka severovýchodne od druhého najväčšieho mesta Nórska Bergen, zmiatlo z cesty autobus so 14 cestujúcimi. Podľa polície však neboli hlásené žiadne zranenia.Niektoré oblasti boli zaplavené a letecké spoločnosti a prevádzkovatelia trajektov dočasne pozastavili premávku. V stredu aj vo štvrtok sa objavili správy o zatvorených školách, cestách, tuneloch a mostoch.Nárazy o sile hurikánu hlásili v noci aj vo Švédsku. Švédsky meteorologický a hydrologický ústav vydal červenú výstrahu pre západnú časť okresu Norrbottens, ktorý hraničí s Nórskom.Búrka, ktorú nórski meteorológovia pomenovali Ingunn, udrela v strednom Nórsku v stredu popoludní a vo štvrtok sa presunula na sever. Meteorologický ústav vydal pre arktickú oblasť najvyššiu červenú výstrahu.Polícia uviedla, že v hoteli v Bodö, veľkom meste v okrese Nordland, vietor rozbil niekoľko okien. Centrum mesta neskôr uzavreli z dôvodu ohrozenia životov a zdravia ľudí.Sigmund Clementz z IF Insurance povedal nórskemu denníku VG, že je príliš skoro na odhad výšky škôd spôsobených búrkou.Búrka zasiahla rovnakú oblasť Nórska ako novoročný hurikán v roku 1992, ktorý bol jednou z najsilnejších búrok v nórskej histórii, napísali noviny VG.