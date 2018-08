Nórsky minister odstúpil po svojich cestách do Iránu a Číny

Per Sandberg na archívnej snímke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kodaň 13. augusta (TASR) - Nórsky minister pre rybolov Per Sandberg odstúpil po ostrej kritike, že neinformoval vládu o svojich súkromných cestách do Iránu a Číny. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.Sandberg (58) nevysvetlil, prečo nepovedal svojim nadriadeným o cestách vopred - išlo o júlovú letnú dovolenku v Iráne s priateľkou narodenou v Iráne a o májovú cestu do Číny.V Nórsku musia členovia vlády hlásiť vopred svoje súkromné cesty do inej krajiny. Takisto nesmú používať vládou vydané telefóny v štáte, s ktorým Nórsko nespolupracuje v bezpečnostnej oblasti.Po návrate z Iránu odovzdal pracovný mobil nórskej domácej tajnej službe, aby preskúmala, či nedošlo k prelomeniu jeho ochrany. Tajná služba PST považuje Irán za, čo sa týka elektronického sledovania.Sandberga vystriedal v pondelok na poste ministra pre rybolov Harald Tom Nesvik.