Norwegian Air hľadajú v Írsku nových pilotov na Boeingy 737

Oslo 3. augusta (TASR) - Nórska spoločnosť Norwegian Air začala v Írsku s náborom pilotov, ktorí sú držiteľmi licencie na Boeing 737. Letecká spoločnosť sa snaží získať 40 pilotov, kapitánov a prvých dôstojníkov, aby mohla pokračovať v expanzii.Náborom nových zamestnancov v Írsku takmer zdvojnásobí súčasný počet svojich posádok, ktoré operujú z dublinskej základne.Norwegian Air spustili nábor po tom, ako zverejnili svoj plán na rozšírenie ponuky v letnej sezóne 2019 o 40 transatlantických letov týždenne od marca budúceho roka, a to z Írska do USA a Kanady.Nórske aerolínie lietajú z Dublinu do škandinávskych metropol Oslo, Štokholm, Kodaň a Helsinki.vyhlásila Helga Bollmannová Leknesová, riaditeľka oddelenia ľudských zdrojov. A dodala, že spoločnosť Norwegianpri realizácii svojich plánov na rozšírenie základe v Írsku.V Dubline majú svoju centrálu najväčšie európske nízkonákladové aerolínie Ryanaiar. Tie pritom minulý týždeň oznámili, že počas tohoročnej zimnej sezóny zredukujú svoju flotilu v írskej metropole o 20 %. Odôvodnili to poklesom dopytu po letenkách na domácom trhu. Viac ako 300 zamestnancov, z toho zhruba 100 pilotov a 200 členov palubného personálu, tak môže prísť o prácu v Írsku.