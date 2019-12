Norwegian Air sa chcú do konca roka dohodnúť s Boeingom na kompenzácii

Cestujúci vystupujú z lietadla Norwegian Air. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Oslo 19. decembra (TASR) - Škandinávska letecká spoločnosť Norwegian Air dúfa, že sa do konca roka dohodne s americkým koncernom Boeing na kompenzácii za uzemnenie lietadiel 737 MAX. Uviedol to vo štvrtok Geir Karlsen, generálny riaditeľ leteckej spoločnosti, ktorá počíta náklady na uzemnenie 18 lietadiel od marca tohto roka.," uviedol úradujúci riaditeľ v podcaste pre maklérsku spoločnosť DNB Markets.Norwegian Air majú tiež objednávku na 92 lietadiel typu 737 MAX.Karlsen dodal, že aerolínie rokujú s Boeingom o kompenzácii aj o novom harmonograme dodávok lietadiel, pretože Boeing ich "očividne nemôže odovzdať v súlade s kontaktom". Pripustil, že pre Boeing je to ťažká úloha, ale aj aerolínie potrebujú dosiahnuť čo najlepší možný výsledok.Boeingy 737 MAX sú od marca uzemnené po dvoch tragických haváriách v Indonézii a Etiópii v priebehu piatich mesiacov, pri ktorých zahynulo celkom 346 ľudí.V pondelok (16. 12.) koncern oznámil, že od januára 2020 dočasne zastaví výrobu týchto strojov, pretože sa snaží získať povolenie od regulačných úradov pre ich návrat späť do vzduchu.Americký federálny úrad pre letectvo (FAA) však minulý týždeň informoval, že tieto lietadlá sa minimálne do konca tohto roka do prevádzky nevrátia.