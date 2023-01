Nová 76-ka bol len Hegerov sen, rozpadnutá koalícia ho sama povalila z premiérskej „stoličky“, tvrdí Pellegrini (video)

aktualizované 18. januára, 12:13



18.1.2023 (Webnoviny.sk) -Dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽaNO) konečne pochopil, že zostaviť novú vládnu väčšinu bol len jeho sen a poskladať 76-ku poslancov sa mu nepodarí na základe torza rozpadnutej koalície, ktorá ho sama povalila z premiérskej „stoličky". Uviedol to predseda strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini na stredajšej tlačovej besede.„Od začiatku to nedávalo logiku. Viete si predstaviť, že by sa Boris Kollár (Sme rodina), Richard Sulík (SaS), Veronika Remišová (Za ľudí) a Igor Matovič ( OĽaNO), ktorí sa rozhádali a padla im vláda, opäť posadili za stôl a znovu vytvorili nejakú stabilnú vládu, ktorá by nás mohla doviesť do riadnych volieb do Národnej rady SR?," spýtal sa Pellegrini.Dodal, že jediným riešením od začiatku boli predčasné parlamentné voľby. „V každej demokratickej krajine, keď to vláda nezvláda a vysloví sa jej nedôvera, sa politici dohodnú, že podstatne lepšie bude ukončiť toto trápenie, agóniu a marazmus a vypísať predčasné parlamentné voľby, aby ľudia nanovo rozdali karty," doplnil predseda Hlasu-SD.Diskusia o termíne predčasných parlamentných volieb nemá podľa Pellegriniho nič spoločné s tým, že niekomu záleží na riadení našej krajiny.„Tvrdia, že kompromis je septembrový termín. Kollár a opozícia preferujú júnový termín, potom existuje ešte ten septembrový. O akom kompromise hovoria?" dožaduje sa odpovede.Pellegrini tvrdí, ak by mala vláda záujem a mali by zodpovednosť za situáciu v krajine, tak pri diskusii o predčasných voľbách by nerozprávali len o tom, že niekto potrebuje čas na založenie politického subjektu či čas na „vyhrabanie sa" zo zlých preferencií.„Mať voľby v júni je podstatne lepšie nie pre politické strany, ale pre novú vládu, aby mohla v tomto zložitom období pripraviť štátny rozpočet na rok 2024. Po tom všetkom to bude nesmierne ťažké. Predstavte si, že voľby budú koncom septembra, keď 15. októbra musí byť predložený návrh rozpočtu do parlamentu," uviedol Pellegrini.Hlas-SD stále považuje referendum za aktuálne. „Raz už je vypísané, je to jedno z najvyšších ústavných práv, aké majú občania Slovenska. Mrzí ma, že sa tu viedla debata, či niekto robí, alebo nerobí kampaň za referendum. Toto referendum nie je referendom strany Hlas-SD ani strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD), ale je referendom slovenských občanov," vysvetlil Pellegrini.Zároveň uviedol, že ak sa dohodnú na júnovom termíne predčasných volieb, vie si predstaviť, že by vláda dočasne povereného premiéra Hegera dovtedy dovládla.„Ak to má byť v septembri, neviem si predstaviť, že by nám tu deväť mesiacov vládla vláda v demisii, ktorá nemá svoje právomoci. Nie som zástancom žiadnej úradníckej vlády, pretože v demokracii sa to má riešiť tak, že politické strany sa majú dohodnúť na predčasných voľbách," tvrdí predseda Hlasu-SD.Bývalý premiér Pellegrini taktiež požaduje, aby do ústavného zákona bolo zakomponované referendum, o ktoré by mali právo požiadať i občania Slovenskej republiky. Rovnakú požiadavku má aj predseda Smeru-SD „Vidím určitý kalkul, že o zmene ústavného zákona sa má hlasovať až po referende. Vládni predstavitelia tak môžu prípadné neúspešné referendum zneužiť na to, aby sa zakryli tým, že občania to vlastne ani nechcú," myslí si predseda Hlasu-SD.