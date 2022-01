Nová česko-slovenská komédia Striedavka bude o striedavej starostlivosti

Striedavej starostlivosti o deti sa bude venovať nová česko-slovenská komédia, ktorú pod názvom Striedavka nakrútil minulú jeseň režisér Petr Nikolaev (Báječná léta pod psa, Príbeh kmotra, Lidice, Vybíjaná). V smutno-smiešnom rozprávaní o radostiach i strastiach života po rozvode a striedavej starostlivosti sa v hlavných úlohách predstavia Martin Hofmann, Kristína Svarinská, Jitka Čvančarová, Anna Polívková a Jiří Vyorálek. Premiéra v kinách je naplánovaná na leto 2022. TASR o tom informovala Lucia Muráriková z distribučnej spoločnosti Bontonfilm.





Hercov uvidia diváci v úlohách bývalých alebo súčasných partnerov. Jednotlivé postavy majú deti z predošlých aj súčasných vzťahov a striedavo sa o ne starajú so svojimi novými a starými partnermi. Jednou z hlavných úloh pre všetkých je nájsť nového chlapa postave Anny Polívkovej, ktorá v procese partnerského "striedania" ostala "na ocot". Babičku, ktorej v dôsledku nastupujúceho alzheimera začínajú vypadávať myšlienky, stvárnila Eva Holubová."Skutočná životná láska je niekedy až tá druhá či dokonca tretia v poradí. Pravé partnerské šťastie môže človek nájsť až neskôr na ceste životom," hovorí režisér Striedavky. Nová komédia podľa neho ukazuje, že život prináša často rôzne nečakané zákruty. "A jeho pevnou súčasťou nie sú len súčasné horúce milostné vzťahy, ale aj tie predchádzajúce. Rodín, v ktorých platí heslo 'moje deti, tvoje deti, naše deti', je celkom dosť a na ich fungovanie sme sa rozhodli pozrieť s nadhľadom a humorom," dodáva Nikolaev."Striedavka by mala byť vtipná, britká, s inteligentnými dialógmi, občas dojímavá. Postavená na ľahkých nohách. Vôbec by však nemala byť hlúpa. Dúfam, že taká bude. Verím, že zo strižne nakoniec vyjde komédia, za ktorú sa nikto z nás nebude musieť ospravedlňovať ani hanbiť," vyjadril sa po nakrúcaní predstaviteľ jedného z hlavných hrdinov Martin Hofmann.