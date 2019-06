Nová cyklotrasa v Poprade je pri rieke a spája centrum s akvaparkom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Poprad 4. júna (TASR) – V najväčšom meste pod Tatrami pribudli ďalšie stovky metrov chodníka pre cyklistov. Nová cyklotrasa vedie popri rieke a spája centrum Popradu s tamojším akvaparkom. Hoci chodník skolaudovali ešte v máji, slávnostne ho uviedli do prevádzky v utorok. Vedúca odboru výstavby Mestského úradu (MsÚ) v Poprade Kristína Horáková uviedla, že nová trasa má viac ako 1,3 kilometra.Celý projekt cyklistickej komunikácie je rozdelený na niekoľko etáp, teraz oficiálne ukončili úsek B, ktorý spája mesto zo západu na východ obojsmerným chodníkom vedúcim prevažne po ľavom a pravom brehu rieky Poprad v intraviláne mesta.ozrejmila Horáková.Celkové náklady na výstavbu chodníka dosiahli približne 950.000 eur, pričom časť z týchto prostriedkov by mala byť refinancovaná z fondov Európskej únie. Momentálne je žiadosť o nenávratný finančný príspevok v štádiu posudzovania procesu verejného obstarávania. Súčasťou chodníka sú aj tri lávky cez rieku Poprad a dve odpočívadlá – pri MsÚ a v parku na ulici Popradské nábrežie.upozornila Horáková.Za myšlienkou vybudovať cyklistickú trasu, ktorá by spájala sídlisko západ s Matejovcami, je Občianske združenie Pre mesto, ktorého členom bol aj súčasný viceprimátor Ondrej Kavka. Ten v utorok pripomenul, že hlavnou ideou bolo postupne spájať prostredníctvom cyklistického chodníka všetky mestské časti s centrom.zdôraznil Kavka. Podľa jeho ďalších slov v pláne je vybudovanie chodníka pre cyklistov aj zo sídliska Juh do centra a nasledovať by mohla aj trasa spájajúca mestskú časť Veľká s akvaparkom.