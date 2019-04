Nová dráma 2019 zaostrí na Grécko, patrónkou festivalu je Carbunariu

Na snímke sprava riaditeľka Divadelného ústavu Bratislava a festivalu Nová dráma /New Drama Vladislava Fekete, čestná riaditeľka festivalu herečka Zuzana Kronerová, dramaturgička Lenka Čepková a člen dramaturgickej rady festivalu Lukáš Kopas počas tlačovej konferencie k jubilejnému 15. ročníku divadelného festivalu Nová dráma/New Drama v znamení environmentalistiky a ekológie 25. apríla 2019 v Bratislave. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. apríla (TASR) - Desať inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy zabojuje o ceny na festivale Nová dráma/New Drama 2019. Podujatie sa uskutoční od 4. do 9. mája v bratislavských divadlách.uviedla vo štvrtok na tlačovej konferencii Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu a festivalu Nová dráma, ktorého leitmotívom je vzťah divadla a drámy k ekológii a environmentalistike.V sekcii Focus 2019, zameranej na grécke divadlo a drámu sa predstaví ODC Ensemble s interaktívnou performanciou Revolt Athens v réžii Elli Papakonstantinou. Theory Event na tému Grécke divadlo v rokoch krízy (2009 - 2019) povedie grécky teatrológ Savas Patsalidis. Publikácia Divadelného ústavu predstaví tiež tvorbu troch súčasných gréckych dramatikov.dodala.Patrónkou jubilejného ročníka je rumunská režisérka, dramatička a performerka Gianina Carbunariu, ktorá povedie masterclass. Na festivale uvedú do života nový zborník jej hier, ktorý vydáva Divadelný ústav.poznamenala Fekete k autorke, ktorej hry Kebab, Stop the Tempo a Michaela, tigrica z nášho mesta boli preložené a inscenované režisérmi v Európe, USA, Kanade, Japonsku.V programe figuruje aj medzinárodná konferencia, zameraná na ekologické a environmentálne problémy v divadle, za účasti popredných teoretikov a praktikov v odbore. Festival uvedie aj nový projekt Divadelného ústavu Green Drama. V rámci neho predstavia nové dramatické texty slovenských autorov, ktoré aktuálne vznikajú a zameriavajú sa práve na ekologické a environmentálne otázky.Hlavný program doplní inscenované čítanie finálových textov súťaže Dráma 2018 - Trojboj. Ako informovala Lenka Čepková, členka poroty súťaže pôvodných dramatických textov v slovenskom a českom jazyku, porotcovia vyberali z 34 prihlásených textov troch finalistov. Sú nimi A. S. Baske s textom Strigy, Ervín Hodulík s textom Jánova maľba a Kaja Kowalczuková s textom 63/64.V súťažnom programe figurujú Štúdio 12, Bratislava a Divadlo Pôtoň, Bátovce s inscenáciou Americký cisár, predstavenie Petry Fornayovej a kol. Koniec Koniec, bratislavské Divadlo NUDE s titulom Ľúbim ťa a dávaj si pozor, Prešovské národné divadlo s inscenáciou Moral insanity, Divadlo Astorka Korzo '90 s titulom Náš človek, Činohra Slovenského národného divadla s Projektom 1918, nitrianske Teatro Tatro s inscenáciou Stalker, Mestské divadlo Žilina s dielom Vedľajšie účinky, bratislavské GUnaGU s hrou Vodka a chróm (sestričky, pacienti, doktori a disidenti) a Štátne divadlo Košice s inscenáciou Znovuzjednotenie Kóreí. Do nesúťažného programu Nádejná budúcnosť sa dostala inscenácia bratislavského Štúdia 12 Soren Kierkegaard.Predstavenia sa odohrajú v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava, SND, Štúdiu 12, na Malej scéne STU a v Divadle Astorka Korzo '90. Taktiež sa budú konať v A4 - priestore súčasnej kultúry, v Búdke 22, V Divadle GUnaGU a Na seči č. 1. Viac informácií nájdu záujemcovia na www.novadrama.sk.