Nová dráma/New Drama v znamení environmentalistiky a ekológie

Inscenácie nominované do hlavného programu 15. ročníka festivalu Nová dráma/New Drama (zoradené abecedne podľa názvu inscenácie):

Martin Pollack: Americký cisár

(réžia: Iveta Ditte Jurčová)

Štúdio 12, Bratislava a Divadlo Pôtoň, Bátovce



Petra Fornayová a kol.: Koniec Koniec

(koncept a réžia: Petra Fornayová)



Kolektív autoriek: Ľúbim ťa a dávaj si pozor

(réžia: Veronika Malgot a Lýdia Ondrušová)

Divadlo NUDE, Bratislava



Umberto Eco – Peter Brajerčík: Moral insanity

(réžia: Júlia Rázusová)

Prešovské národné divadlo



Miroslav Dacho – Ján Luterán: Náš človek

(réžia: Ján Luterán)

Divadlo ASTORKA Korzo ´90, Bratislava



Voľne na motívy próz Josepha Rotha: Projekt 1918

(réžia: Michal Vajdička)

Činohra Slovenského národného divadla, Bratislava



Arkadij a Boris Strugackij – Ondrej Spišák: Stalker

(réžia: Ondrej Spišák)

Teatro Tatro, Nitra



Lucy Prebble: Vedľajšie účinky

(réžia: Michael Vyskočáni)

Mestské divadlo Žilina



Viliam Klimáček: Vodka a chróm (sestričky, pacienti, doktori a disidenti)

(réžia: Viliam Klimáček)

GUnaGU, Bratislava



Joël Pommerat: Znovuzjednotenie Kóreí

(réžia: Júlia Rázusová)

Štátne divadlo Košice



Inscenácia nominovaná do nesúťažného programu Nájdená budúcnosť 15. ročníka festivalu Nová dráma/New Drama:

Søren Aabye Kierkegaard – Mário Drgoňa – Rebeka Mehlyová: Søren Kierkegaard

(réžia: Silviu Debu)

Štúdio 12, Bratislava

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. apríla (OTS) - Na celoslovenskom divadelnom festivale sa predstaví a o ceny zabojuje 10 inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy. Festival Nová dráma/New Drama 2019 sa bude konať v dňoch. Leitmotívom festivalu je vzťah divadla a drámy k ekológií a environmentalistike.Dramaturgická rada festivalu Nová dráma/New Drama 2019 v zložení Zuzana Uličianska, Martina Borodovčáková, Alžbeta Vakulová, Miron Pukan a Lukáš Kopas vybrala do hlavného programu 10 súťažných inscenácií a jednu inscenáciu do nesúťažnej sekcie Nájdená budúcnosť. Hlavný program aj tento rok doplnia prezentácie nových kníh Divadelného ústavu týkajúce sa gréckej a rumunskej drámy, inscenované čítanie finálových textov súťaže Dráma 2018 – Trojboj, ale i medzinárodná konferencia zameraná na ekologické a environmentálne problémy v divadle, či predstavenie nového projektu Divadelného ústavu GREEN DRAMA. Patrónkou bude rumunská režisérka a dramatička Gianina Cărbunariu, ktorá povedie masterclass. Sekcia Focus 2019 bude zameraná na grécke divadlo a drámu.Medzinárodná konferencia Ekologické otázky a environmentálne problémy v divadle a performancii predstaví podoby možných umeleckých odpovedí na problémy týkajúce sa životného prostredia. Zameria sa na otázky použitia materiálov, technológií a princípov v divadle, ale aj na vzťah človeka k jeho okoliu. Konferencie sa zúčastnia poprední teoretici a praktici v odbore, medzi inými Carl Lavery, profesor na University of Glasgow a autor viacerých kníh o divadle a ekológii; Chantal Bilodeau, autorka dramatických hier s environmentálnou tematikou, umelecká vedúca organizácie The Arctic Cycle a iniciátorka projektu Climate Change Theatre Project; Zoe Svendsen pôsobiaca na londýnskej Cambridge University a zároveň vedúca umeleckej organizácie Metis Arts; Krõõt Juurak a Alex Bailey z rakúskej performatívnej skupiny Performances for Pets. Konferenciu otvorí slovenský ochranár a vedec Mikuláš Huba. Na tému konferencie bude nadväzovať projekt GREEN DRAMA, v rámci ktorého predstavíme nové dramatické texty slovenských dramatikov a dramatičiek, ktoré aktuálne vznikajú a zameriavajú sa práve na ekologické a environmentálne otázky.Festival bude opäť pokračovať v prezentácií zahraničného divadla. Sekcia Focus 2019 bude patriť gréckemu divadlu a dráme. 9. mája sa festivalovému publiku na Malej scéne STU predstaví ODC Ensemble s interaktívnou performanciou REVOLT ATHENΣ v réžií Elli Papakonstantinu. Ocenená hra je jedinečným sprievodcom po Aténach, v ktorej sú komunity aktivistov predstavované v širších historických súvislostiach a prepojené s postavami gréckej mytológie. V rámci sekcie prebehne Theory Event na tému Grécke divadlo v rokoch krízy (2009 – 2019), ktorý povedie grécky teatrológ Savas Patsalidis. Vďaka publikácií Divadelného ústavu predstavíme takisto tvorbu troch súčasných gréckych dramatikov – Dimitrisa Dimitriadisa, Jannisa Mavritsakisa a Ninu Rapi.Patrónkou jubilejného ročníka bude rumunská režisérka a dramatička Gianina Cărbunariu, ktorá povedie masterclass, a zároveň uvedieme do umeleckého života nový zborník jej hier, ktorý vychádza v Divadelnom ústave. Cărbunariu v súčasnosti pôsobí ako riaditeľka rumunského divadla pre mládež Teatrul Tineretului a od roku 2004 pôsobí na rumunskej nezávislej scéne v rámci združenia dramAcum, Piese Refractare (Vzdorovité hry). Spolupracuje aj so štátnymi divadlami, napr. s Teatrul National Radu Stanca v Sibiu, Teatrul Mic či Teatrul Odeon v Bukurešti. Jej hry Kebab, Stop the Tempo a Michaela, tigrica z nášho mesta boli preložené a inscenované režisérmi v Európe, USA, Kanade, Japonsku.Počas festivalu sa tradične uskutoční aj Trojboj – finále súťaže pôvodných dramatických textov Dráma 2018. Na divákov opäť čaká ochutnávka tej najnovšej drámy a náznakov jej javiskového spracovania v podobe inscenovaného čítania pod režijnou taktovkou Jána Tomandla.Predajné miesta sú v pokladniciach a v predajných systémoch jednotlivých divadiel, kde sa predstavenia odohrajú: Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Slovenské národné divadlo, Štúdio 12, Malá scéna STU a Divadlo ASTORKA Korzo ´90. Vstupenky na predstavenia v A4 – priestore súčasnej kultúry, v Búdke 22, v Divadle GUnaGU a Na seči č. 1 si môžete rezervovať cez www.novadrama.sk . Vstup na akcie sprievodného programu je zadarmo – vrátane konferencie.Sledujte nás aj na: www.facebook.com/NovaDramaFestival alebo www.instagram.com/nova_drama Usporiadateľmi festivalu sú Divadelný ústav, Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava a Bratislavské kultúrne a informačné stredisko.Divadelný ústav je štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.Záštitu nad festivalom prevzal primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo.Vizuálny koncept festivalu pripravil Martin Mistrík – Zelená lúka.