Nová humanitárna loď zachránila v Stredozemnom mori už 251 migrantov

Rím 12. augusta (TASR) - Nové plavidlo humanitárnych organizácií SOS Mediterranee a Lekári bez hraníc (MSF) - Ocean Viking - zachránilo v nedeľu v Stredozemnom mori 81 pasažierov gumového člna počas svojej tretej operácie. Uviedla to v ten istý deň agentúra DPA.MSF na Twitteri informovala, že po poslednej misii tak počet zachránených migrantov na jej palube stúpol na 251.Ocean Viking vyplával na Stredozemné more s cieľom pomáhať migrantom, ktorí sa cestou do Európy dostanú na jeho vlnách do problémov. Počas prvých operácií v piatok a sobotu zachránil celkovo 170 migrantov v núdzi.Loď zatiaľ zostáva v pobrežných vodách Líbye a nie je ešte jasné, či sa pokúsi zakotviť v niektorej z európskych krajín.Mnohí migranti čelia porušovaniu svojich ľudských práv v líbyjských táboroch. V africkej krajine totižto zúri občianska vojna.píše humanitárny pracovník MSF na Twitteri.