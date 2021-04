Nová indukčná varná doska od Miele kombinuje intuitívne dotykové ovládanie s výkonom a flexibilitou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.4.2021 (Webnoviny.sk) -Indukčná varná doska Miele KM 7999 FL je nadčasovo elegantná a upriamuje tak pozornosť na integrovaný, multifunkčný a viacfarebný dotykový displej. V strede prednej plochy v sklokeramike je možné intuitívne zvoliť stupne výkonu, teploty alebo doby varenia pre jednotlivé varné zóny jemným klepnutím. Vďaka permanentnému rozpoznaniu hrnca sa na displeji pre každý nastavený riad objaví farebná oblasť. Rozbaľovacia ponuka vás prevedie ďalšími funkciami, ako sú napríklad pomoc pri utieraní dosky alebo jas displeja.Na tri varné zóny PowerFlex možno jednotlivo a flexibilne umiestniť až päť hrncov a panvíc. Osvedčené PowerFlex zóny od Miele sú obzvlášť prispôsobivé: do dvoch bočných častí KM 7999 FL sa zmestia až štyri hrnce alebo panvice. Stred ponúka priestor pre veľký riad, ako sú hrnce na cestoviny, s priemerom najviac 30 centimetrov. K dispozícii je tiež novinka pre milovníkov veľkých pekáčov. Tie je teraz možné umiestniť nielen po stranách, ale aj horizontálne nad displej. Umožňuje to prepojenie dvoch zón PowerFlex na vytvorenie veľkej vodorovnej oblasti. Keď veci musia ísť naozaj rýchlo a napríklad je potrebné veľké množstvo vriacej vody, požadovaný výkon poskytujú tri výkonné stupne Booster.Celkom osem senzorov TempControl zabudovaných do oblastí PowerFlex zaisťuje dokonalé výsledky smaženia. Tieto infračervené snímače pod skleneným povrchom presne regulujú teplotu medzi 140 a 230 stupňami Celzia a robia ručné nastavovanie úrovní výkonu zbytočnými. Spálený pokrm sa tak stáva minulosťou. Ak je zvolená funkcia TempControl po položení panvice, pekáča alebo hrnca, začne sa ohrev. Akustický signál informuje kuchára o dosiahnutí požadovanej teploty. Pre túto funkciu nie je potrebné špeciálne príslušenstvo, použitý riad musí byť vhodný iba na indukciu.Navyše, 23 asistenčných programov je priamo prístupných cez prehľadný displej a poskytuje podporu, ak neviete presne, ktorá teplota je pre ktorý pokrm ideálna. Na displeji sa potom zobrazia krátke pokyny a správne nastavenie teploty. Takto sa určite podarí každé výdatné mäsové jedlo, jemné ryby, citlivé vaječné jedlá alebo dezerty. Ručné nastavenie teploty je možné kedykoľvek.Indukčná varná doska môže byť samozrejme zapojená do siete WiFi a môže byť už čoskoro integrovaná do aplikácie Miele. Vďaka osvedčenej funkcii Con@ctivity komunikuje varná doska s odsávačom pár Miele, aby bola vždy príjemná klíma v miestnosti: sací výkon odsávača sa automaticky nastavuje podľa toho, čo sa na varnej doske deje.90 cm široká indukčná varná doska Miele s označením KM 7999 FL je teraz k dispozícii bez rámu na zapustenie alebo položenie na pracovnú dosku.Informačný servis