Nová IRA sa prihlásila k zodpovednosti za vraždu novinárky

Na nedatovanej snímke je novinárka Lyra McKeeová, ktorá zomrela vo štvrtok večer 18. apríla 2019 počas streľby v severoírskom meste Londonderry. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Dublin 23. apríla (TASR) - Militantná skupina s názvom Nová IRA sa v pondelok večer prostredníctvom listu zaslaného severoírskym médiám prihlásila k zodpovednosti za vraždu severoírskej novinárky Lyry McKeeovej. Informovala o tom v utorok ráno tlačová agentúra DPA.uviedla Nová IRA v liste, ktorý doručila denníku The Irish News.dodala.McKeeová (29) zomrela na následky zranení hlavy, ktoré utrpela uplynulý štvrtok večer pri streľbe v severoírskom meste Londonderry. Neznámy strelec tam okolo 23.00 h miestneho času vypálil niekoľko rán smerom na policajtov a pri nich stojacu McKeeovú. Postrelenú novinárku okamžite previezli do nemocnice, kde však zraneniam podľahla.Polícia jej vraždu vyšetruje ako teroristický čin, pričom za pravdepodobného páchateľa už skôr označila dobrovoľníka pracujúceho pre organizáciu Nová IRA (Írska republikánska armáda).Incident sa stal krátko pred veľkonočným víkendom, počas ktorého si írski republikáni nesúhlasiaci s britskou prítomnosťou v Severnom Írsku pripomínajú výročie veľkonočného povstania proti britskej nadvláde v roku 1916.Nová IRA v pondelok v liste pre The Irish News tiež uviedla, že potýčky pred McKeeovej smrťoupolícia.napísala.Mesto Londonderry patrilo k ohniskám niekoľko desaťročí trvajúceho konfliktu v Severnom Írsku prebiehajúceho medzi prevažne protestantskými unionistami, ktorí sa považujú za Britov, a prevažne rímskokatolíckymi írskymi nacionalistami. V ich bojoch zahynulo viac ako 3700 ľudí. Za formálny koniec konfliktu je väčšinou považované uzavretie tzv. Veľkopiatkovej dohody v roku 1998.Nová IRA však Veľkopiatkovú dohodu neuznáva, a želá si zjednotenie Írska. Nová IRA sa považuje za následnícku organizáciu skupiny IRA (Írska republikánska armáda), polovojenskej organizácie, ktorá dlhé bojovala proti britskej nadvláde v Severnom Írsku. Samotná IRA sa však až na malé skupiny odštiepencov ozbrojeného boja vzdala práve v súlade s Veľkopiatkovou dohodou.Pohreb McKeeovej sa bude konať v jej rodnom Belfaste v stredu.