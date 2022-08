Nová komédia Vitaj doma, brate! sa nakrúcala v Báčskom Petrovci v Srbsku

Slovenská komédia Vitaj doma, brate!, ktorá bude mať premiéru v kinách 18. augusta, sa nakrúcala v Báčskom Petrovci v Srbsku. Väčšinu štábu tvorili miestni amatérski divadelníci, dobrovoľníci a nadšenci, ktorých doplnili profesionálni herci zo Slovenska a Čiech. Priblížil to režisér a scenárista filmu Peter Serge Butko na utorkovom brífingu.



"Chcel som priniesť kúsok atmosféry dolnej zeme, kde žijú Slováci, ktorí pred 300 rokmi odišli zo Slovenska do Srbska. Vtedy na dolnú zem Rakúska-Uhorska," povedal Butko. Poukázal na to, že väčšina Slovákov, ktorí odišli do zahraničia, sa tam asimilovali, zatiaľ čo vojvodinskí dolnozemšťania si udržali kultúrnu a národnostnú identitu.







"Tie generácie dodnes stále v sebe držia to slovenské a pekné a vôbec to nemenia," doplnil režisér. V Báčskom Petrovci spolupracoval 20 rokov s miestnym divadlom. Na filme sa podieľali herci z miestneho Ochotníckeho divadla VHV a profesionáli zo Slovenska a Čiech. Amatérskych hercov koučovala herečka Petra Polnišová a americký herec a producent Adam Devenport.







"Diváci sa môžu tešiť na osobité prostredie, autentické postavy a postavičky a ich mikrosvet, ktorý sa aj cez dolnozemskú ľubozvučnú slovenčinu určite vryje do pamäti," uviedol herec Robo Jakab, ktorý stvárnil hlavnú postavu príbehu. Podľa jeho slov je Vojvodina jedinečná a zároveň exotická tým, že na malom kúsku zeme žije približne 14 národností, ktoré si ešte držia svoju kultúru, jazyk, aj keď sú v stále väčšej menšine. "O vojvodinských Slovákoch vie u nás na Slovensku málokto a myslím, že ľudia budú príjemne prekvapení," doplnila herečka a producentka filmu Petra Polnišová.



V deň premiéry bude na sociálnej sieti filmu zverejnený aj celovečerný dokument o slovenských divadelníkoch zo srbského Báčskeho Petrovca pod názvom Óda na rovinu.

Vitaj doma, Brate! | V kinách od 18. augusta | oficiálny trailer