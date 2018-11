Nová krv slovenskej digitalizácie: ľudia musia vedieť, aké dáta o nich máme a ako ich využívame

Predstavitelia informatizácie, digitalizácie a e-governmentu krajín V4 na jednom mieste



Konferenciu ITAPA 2018 slávnostne otvorí Richard Raši, podpredseda vlády pre investície a informatizáciu



Spolu s ním na kongrese vystúpia aj zástupcovia digitalizácie štátnej správy krajín V4 – Maďarsko zastupuje Ferenc Vágujhelyi, Českú republiku Vladimír Dzurilla a Poľsko Wanda Buk



Svoje vízie riadenia štátneho eGovernmentu predstaví aj nedávno zvolený šéf informačných technológií verejnej správy Jaroslav Kmeť a jeho kolegovia z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu



Uvidíte tu však aj ďalšie špičky v oblasti digitalizácie – zo štátnej i súkromnej sféry



Jesenný kongres ITAPA: Hacking the Future sa koná už o pár dní – 13. a 14. novembra 2018 v hoteli Crowne Plaza



SLOVENSKÁ ŠTÁTNA DIGITALIZÁCIA

DIGITALIZÁCIA V KRAJINÁCH V4

VÝROČNÁ DEBATA NABITÁ ZAUJÍMAVÝMI MENAMI

BRATISLAVA 8. novembra 2018 (WBN/PR)Nová elita slovenskej digitalizácie si stanovila jasné ciele: priniesť informatizáciu bližšie k ľuďom a stavať na veciach, ktoré sú zrozumiteľné verejnosti. Slovenská štátna informatizácia, digitalizácia a eGovernment má len pár týždňov úplne nové vedenie, ktoré sa v plnej zostave predstaví na kongrese ITAPA: Hacking the future 13. a 14. novembra v hoteli Crowne Plaza. Zoznámia vás so svojimi víziami, ako chcú docieliť, že ľudia prestanú vysedávať na úradoch a ako chcú priniesť informatizáciu bližšie k ľuďom. Čo to vlastne znamená? Podarí sa konečne po rokoch splniť cieľ, že štát prestane z ľudí robiť poštárov? Aké kroky majú pripravené a kedy si povieme, že eGovernment a digitalizácia sú skutočne efektívne?Tohtoročný kongres ITAPA 2018 bude výnimočný. V otváracom príhovoreodznejú zásadné fakty o napĺňaní antibyrokratického zákona a princípu "jedenkrát a dosť". Vo svojej úvodnej reči o 8:30 h. predstaví náš vicepremiér výsledky práce jeho tímu, načrtne ďalšie smerovanie, ako aj kľúčové výzvy budúcnosti. Zákon proti byrokracii je v účinnosti len dva mesiace a za tento čas štát ušetril ľuďom desiatky tisíce eur, ktoré by ešte nedávno museli platiť za výpisy z obchodného a živnostenského registra. Dnes si ich úradníci získajú sami. A zadarmo. Je to skutočne tak? Podarí sa splniť cieľ, že ľudia ročne ušetria na poplatkoch za rôzne výpisy až 13 miliónov eur a asi 600-tisíc hodín strávených na úradoch? A aké ďalšie výpisy už nebudeme musieť od nového roka fyzicky nosiť na úrady? Na toto všetko odpovie RICHARD RAŠI na kongreseuž budúci týždeň.O naplnenie týchto vízií sa stará už pár týždňov skupina nových riaditeľov úradu RICHARDA RAŠIHO. Za zavádzanie nových systémov, vylepšovanie e-služieb pre občanov či podnikateľov tak, aby informatizácia verejnej správy reálne šetrila čas aj peniaze, je po novom zodpovednýpredstaví svoju víziu. "Slovensko je pripravené fungovať bez akýchkoľvek papierov a projekty, ktoré štát rozbehol, ho postupne k takémuto stavu privedú," uviedol JAROSLAV KMEŤ. Ďalšie smerovanie informatizácie Slovenska si postavil na 4 základných princípoch, ktoré majú ušetriť ľuďom čas i peniaze a štátu zas navrátiť vložené investície. Princípy, ako aj odpovede na otázky, ako ich chce naplniť, či ako si poradí s tým, že obstarávanie veľkých projektov eGovernmentu sa už niekoľko rokov takmer nehýbe, dopodrobna opíše naSpolu s JAROSLAVOM KMEŤOM na jesennom kongrese vystúpi aj, ktorý je zodpovedný za digitálnu agendu.odprezentuje, ako umelá inteligencia a robotika podporili rast našej ekonomiky a ako vplývajú na dopravu či zdravotníctvo. Ktoré z týchto technológií sú pre štát kľúčové?Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sa začal systematickejšie venovať aj kyberbezpečnosti. Úrad RICHARDA RAŠIHO tak vytvoril samostatnú sekciu, ktorú vedie. Dôvodom pre jej vznik je neustály rast zdieľaných dát a možností ich využitia nielen v súkromnom, ale i štátnom sektore. Tento fakt teda núti štát, aby získala kybernetická bezpečnosť systematické riadenie. JAN MAJTAN exkluzívne na ITAPA povie, akým spôsobom sa chce štát venovať ochrane nášho kyberpriestoru -Na ITAPA tak členovia Úradu pre investície a informatizáciu vôbec prvýkrát predstavia verejnosti vízie pripravovanej Digitálnej stratégie Slovenska, do ktorej majú byť zahrnuté aj inovatívne technológie, ako je umelá inteligencia, a ich potenciál pre posilnenie ekonomického rastu a konkurencieschopnosti, či budovanie modernej krajiny. Za kľúčové považujú vytvorenie priaznivých podmienok pre rozvoj digitálneho a dátového hospodárstva vo forme zlepšenia regulačného prostredia, sprístupňovania údajov verejnej správy či finančnej podpory, predovšetkým zo zdrojov EÚ.Budovanie digitálnej stratégie je jedným z pilierov vlád aj v ostatných krajinách V4. V utorok 13. novembra budeme mať jedinečnú šancu zistiť, ktorá krajina z V4 urobila za posledný rok v rámci informatizácie a digitalizácie najväčší posun, aké ciele si štáty vytýčili na najbližšie obdobie a čo môžu spoločne urobiť pre rýchlejší hospodársky rast všetkých 4 krajín Vyšehradského bloku.Podľa nedávneho prieskumu OSN sa Slovensko v rámci rozvoja eGovernmentu posunulo výraznejšie vpred. Zo 193 monitorovaných krajín sme skončili na 49. mieste. Spomedzi krajín V4 za nami stále zaostáva Česká republika. Prečo je to tak? Čo s tým chce krajina robiť? Aké má plány? Aj na tieto otázky zodpovie, riaditeľ Národnej agentúry pre komunikačne a informačné technológie v Českej republike. Aj on bude jedným zo spíkrov otváracieho panelu kongresu ITAPA.Poľskú stranu bude zastupovať štátna tajomníčka tamojšieho ministra pre digitálne záležitosti –, ktorá na kongrese vysloví jasné "za" úzkej spolupráce krajín V4 pri vytváraní spoločnej dátovej ekonomiky. Podľa jej názoru dokážu virtuálne dátové sklady a rozvoj technológií umelej inteligencie reálne zrýchliť hospodársky rast našich krajín.Spolu s ňou bude o možnosti využitia technológií a umelej inteligencie, ako aj a o tom, ako nájsť prienik v ich využití v rámci nášho regiónu, prednášať aj, predseda Národnej rady pre telekomunikácie a informačné technológie z Maďarska.Tak, ako je už tradíciou, na kongrese ITAPA sa stretne širšia IT komunita, ktorá bude debatovať o smerovaní digitalizácie, a to nielen na Slovensku, ale aj v Európe. O tom, čo vieme spraviť pre lepší eGovernment, budeme tradične diskutovať vo výročnom okrúhlom stole v stredu 14. novembra. Diskusný stôl už štandardne ukončuje dvojdňový Kongres ITAPA, ktorý sa tentokrát bude niesť s podtitulom Hacking the future. O zaujímavú debatu nebude núdza. Za jedným stolom tu nájdete nového lídra informatizácie na Slovensku JAROSLAVA KMEŤA, ktorý bude diskutovať s JÁNOM HARGAŠOM zo Slovensko.digital, a tradične tu tiež nájdete aj EMILA FITOŠA z IT Asociácie Slovenska, MARTINA SŮRU z Atosu, SAMUELA ARBEHO z Ministerstva vnútra SR, ZDENKA BÖHMERA z DXC Technology a PAVLA FRIČA z Ditecu.TEŠÍME SA NA VÁS.