Nová moderná športová hala v Petržalke bude čoskoro slúžiť verejnosti – FOTO

14.3.2025 (SITA.sk) - Najväčší športový projekt bratislavskej Petržalky je ukončený. Ako informuje hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková , moderná hala na Pankúchovej už slúži stovkám detí a onedlho bude aj verejnosti.„Nové športovisko poskytne zázemie pre mnohé loptové hry aj bedminton," uviedla s tým, že samospráva v areáli opravila aj školský bazén a buduje multifunkčné ihrisko.Petržalka odštartovala výstavbu multifunkčnej športovej haly Pankúchova v septembri 2023. Tá vyrástla na trávnatej ploche školského areálu neďaleko Pump Parku na Haanovej.Aj napriek prvotným problémom, keď sa jej pôvodne plánované umiestnenie medzi budovami troch škôl nepáčilo miestnym, hala získala právoplatné stavebné rozhodnutie, a to aj na základe verejných diskusií.Po vydaní kolaudačného rozhodnutia z decembra minulého roku mestská časť odovzdala halu do testovacieho užívania a aktuálne už slúži stovkám detí nielen z petržalských základných škôl.„Hala ešte funguje v testovacej prevádzke – žiaci ju využívajú v rámci športových krúžkov a táborov. Onedlho by sme ju radi sprístupnili aj verejnosti,“ vysvetlil starosta Petržalky Ján Hrčka Vďaka vysokému stropu a certifikovanej športovej podlahe môže hala poskytnúť zázemie pre rôznorodé loptové hry – hádzanú, futsal, nohejbal, basketbal, volejbal či florbal.„Potešia sa aj milovníci bedmintonu, pre ktorých budú k dispozícii stoly a siete," dodala Halašková. K dispozícii sú aj štyri šatne pre 15 osôb a dve šatne pre sedem osôb s hygienickými zariadeniami. Pribudol tiež priestor pre zdravotníka a klubovňa.Športová hala má nainštalované moderné zariadenia pre vzduchotechniku a rekuperáciu, v zázemí je podlahové kúrenie. Zeleným riešením sú fotovoltické zariadenia na streche.„S kapacitou hľadiska okolo 150 ľudí vrátane mobilnej tribúny pre 100 osôb môže byť hala miestom pre spoločenské a kultúrne podujatia pod krytou strechou," spresnila hovorkyňa. Návštevníci môžu zaparkovať na parkovisku pri lesíku s približne 200 miestami.Celkové náklady na výstavbu haly boli na začiatku odhadované na úrovni, pričom necelú polovicu mala pokryť účelová dotácia vo výškeod Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) . Zvyšné prostriedky mala zabezpečiť mestská časť zo svojho rozpočtu –z rezervného fondu a ďalšíchSkutočné náklady sa podľa samosprávy navýšili na, avšak aj vzhľadom k vysokej inflácii považuje mestská časť tento projekt za výhodný a prínosný. Petržalka navyše pripravuje v areáli ďalšie novinky. V pláne je vybudovanie štvordráhového atletického oválu, ihriska s trávnatým povrchom a eko učebne pre žiakov.