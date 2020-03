Nová platforma hackvirus.sk chce dať dohromady nápady a technologické riešenia v boji proti COVID-19

Zamerajú sa na päť hlavných oblastí

17.3.2020 (Webnoviny.sk) - Na Slovensku vznikla občianska iniciatíva hackvirus.sk, ktorej ambíciou je dať dohromady všetky dobré nápady ako aj technologické riešenia na pomoc v boji proti ochoreniu COVID-19. Jej iniciátori chcú na základe získaných podnetov a nápadov zorganizovať online hackaton, výsledkom ktorého by malo byť technologické riešenie pre ľudí.„Už pri zakladaní tejto platformy sme registrovali, že viaceré firmy či jednotlivci sa snažia vyvíjať riešenia, ktoré by ľuďom pomáhali zvládnuť epidémiu alebo bojovať s ňou. Sme presvedčení, že všetky dobré nápady je potrebné dať pod jednu strechu, aby vznikli skutočne účinné technologické riešenia,“ uviedol jeden z iniciátorov hackvirus.sk Andrej Krúpa.Iniciátori platformy v spolupráci s odborníkmi vytipovali päť hlavných oblastí, na ktoré by sa mali technologické riešenia zamerať. Jednou z nich je aj včasná eliminácia hoaxov, v snahe čo najviac znížiť paniku obyvateľstva.Veľmi dôležité je pomôcť seniorom, minimalizovať pohyb ľudí, zabezpečiť informovanosť o naskladnení potravín, liekov a hovoriť o miestach ich dostupnosti. Zamerať sa je potrebné aj na uľahčenie organizácie transferu ľudí na testovanie. Tieto návrhy sa podľa iniciátorov budú finalizovať aj na základe konkrétnych podnetov či návrhov, ktoré dostanú od ľudí či odborníkov v tejto oblasti.Finálne témy potom budú východiskom pre technológov, ktorí sa zapoja do online hackatonu. Predbežne by sa mal konať 21. a 22. marca.