Nová publikácia má pomôcť pacientom psychicky zvládnuť ich ochorenie

Bratislava 22. novembra (TASR) – Nová publikácia "Chronické choroby liečba zmení" má pomôcť veľkej skupine pacientov s celoživotnými zdravotnými problémami zvládnuť ich ochorenie a skvalitniť ich život. Prináša nové poznatky z oblasti skúmania ľudskej psychiky a liečby pacientov. Verejnosti ju v piatok v Bratislave predstavili slovenské a české odborníčky Želmíra Macejová, Mária Šimaljaková a Laura Janáčková spolu s predsedníčkou Ligy proti reumatizmu Janou Dobšovičovou Černákovou. Na tvorbe publikácie sa podieľal aj Ladislav Kužela.Prezidentka Slovenskej reumatologickej spoločnosti a prodekanka Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Želmíra Macejová poukázala na to, že na Slovensku bojujú s chronickými zápalovými ochoreniami desiatky tisíc ľudí. Týka sa všetkých vekových kategórií. Na psychike sa podľa jej slov podpisujú aj neustále sa meniace fázy choroby, kedy sa akútne stavy striedajú s obdobiami miernejších prejavov. "Ako najúčinnejšia sa v súčasnosti javí tzv. biologická liečba, ktorá cielene tlmí imunitný systém a minimalizuje poškodenie zostávajúcich zdravých buniek," komentovala.Expertka na psychológiu ťažko chorých a onkologických pacientov, ktorá sa zaoberá problematikou bolesti, psychosomatikou a vplyvom chronických ochorení na osobné vzťahy Laura Janáčková poukázala na to, že aj keď chronické autoimunitné ochorenia stále patria do kategórie vážnych, nevyliečiteľných ochorení, rozvoj ochorenia sa už spomaliť dá a pomocou účinnej liečby ovládnuť niektoré klinické prejavy týchto ochorení."Nové metódy spočívajú v preorganizovaní si svojho pohľadu na seba, na svet. Ujasnenie si hodnôt, priorít, svojich stránok, a zároveň hľadanie cesty k duševnému pokoju. A to je zásadný rozdiel od hľadania si cesty ku šťastiu, pretože šťastie je skôr hysterické, jednorazové. My hľadáme duševný pokoj, a ten môže mať aj chorý človek, ktorý tak môže byť spokojný," skonštatovala Janáčková.Podľa slov Dobšovičovej Černákovej sa každý pacient potrebuje čo najskôr dostať do štádia prijatia choroby a zmieriť sa s tým, že návštevy lekárov, vyšetrenia, lieky a obmedzenia činností, ktoré boli pre nich samozrejmosťou sa stávajú už neoddeliteľnou súčasťou ich životov. Pripomenula tiež, že pre chorých a ich rodiny sú k dispozícii pacientske organizácie, kde môžu tiež hľadať rady, odporúčania či spoločenstvo, ktoré v procese liečenia vedia poskytnúť psychologickú pomoc.