Na archívnej snímke bývalý rakúsky kancelár a líder ÖVP Sebastian Kurz. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 27. decembra (TASR) - Nová rakúska vláda by mohla vzniknúť do polovice januára 2020. Oznámili to v piatok lídri rakúskych ľudovcov a Zelených, podľa ktorých sú koaličné rokovania oboch strán už v záverečnej fáze.," vyhlásil na piatkovej tlačovej konferencii vo Viedni predseda konzervatívnej Rakúskej ľudovej strany (ÖVP), bývalý kancelár Sebastian Kurz.V prípade úspešného zavŕšenia koaličných rokovaní vznikne prvá rakúska spolková vláda za účasti Zelených, píše agentúra Reuters.," uviedol v piatok šéf Zelených Werner Kogler v odpovedi na otázku, či by sa koaličné rokovania ešte stále mohli skončiť neúspechom.Predčasné parlamentné voľby sa v Rakúsku uskutočnili 29. septembra v dôsledku májového rozpadu koaličnej vlády ÖVP s pravicovo-populistickou Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ).Škandál vypukol po zverejnení kompromitujúceho videozáznamu, ktorý zachytával dnes už bývalého predsedu FPÖ Heinza-Christiana Stracheho, ako pred voľbami z roku 2017 diskutoval s domnelou neterou ruského oligarchu o možných nelegálnych daroch pre svoju stranu a o manipulácii rakúskych verejných zákaziek.Septembrové voľby vyhrala ÖVP so ziskom 37,46 percenta. Zelení, za ktorých hlasovalo rekordných 14 percent voličov, skončili na štvrtom mieste. V predchádzajúcich voľbách v roku 2017 zostali Zelení pred bránou spolkového parlamentu.Exkancelár Kurz (33) bol zostavením vlády poverený 7. októbra a v novembri začali ÖVP so Zelenými rokovať o zostavení vládnej koalície. Obe strany museli prekonať rozdielne postoje k mnohým otázkam vrátane ochrany životného prostredia, migrácie či daňovej politiky.