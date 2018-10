Nová riaditeľka múzea v Iowe chce viac spolupracovať s ČR a SR

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 14. októbra (TASR) - Národné české a slovenské múzeum a knižnica v meste Cedar Rapids v štáte Iowa, najväčšie svojho druhu v USA, má od septembra novú riaditeľku. Cecilia Rokouseková pre TASR pri príležitosti prvého mesiaca vo funkcii porozprávala o prvých dojmoch i tom, prečo sa o túto funkciu zaujímala.povedala Rokouseková, ktorá pred nástupom do funkcie riaditeľky českého a slovenského múzea pôsobila dlhé roky práve v oblasti vzdelávania. Zastávala vedúce funkcie na viacerých univerzitách a fakultách, predovšetkým fakultách medicíny, naposledy na Univerzite Larkin v Miami.Láska k Česku a Slovensku pramení u Rokousekovej priamo z jej krvi. Je štvrtou generáciou Čechov a Slovákov a vyrástla vo "". Narodila sa do československej rodiny v mestečku Tabor v americkom štáte Južná Dakota, ktoré založili v roku 1868 práve emigranti z Československa a názov dostalo po českom Tábore. Keď nastupovala do základnej školy, rozprávala Rokouseková tak plynulo po česky, ako po anglicky.spomenula si Rokouseková, ktorá sa neskôr naučila aj po Slovensky a uplynulých desať rokov pôsobila ako slovenská honorárna konzulka v štáte Florida.Pozícia riaditeľky múzea jej dáva príležitosť spojiť svoje dve vášne - pre vzdelávanie a uchovávanie kultúry. Múzeum má podľa nej už dnes vynikajúci strategický plán plný dynamických programov, nových výstav, kultúrnych podujatí a vzdelávacích programov pre všetky vekové kategórie. Rokouseková by chcela do plánu vniesť medzinárodný komponent - dúfa, že nadviaže spoluprácu s viacerými českými a slovenskými univerzitami a spolu s nimi vytvoria nové programy, zrealizujú výskum archívov a navrhnú nové výstavy.povedala Rokouseková.Američania podľa nej často zabúdajú na svoje kultúrne korene a Američania aj Neameričania niekedy ani nepoznajú význam týchto kultúrnych základov. Práve Národné české a slovenské múzeum a knižnica v Cedar Rapids zohrávajú dôležitú úlohu nielen v zachovávaní tejto bohatej kultúry, ale aj v tvorení a rozposielaní odkazu všetkým."Toto múzeum by mali navštíviť všetci ľudia - Česi, Slováci a ľudia všetkých kultúrnych pôvodov," dodala Rokouseková.Predchádzajúca riaditeľka Gail Naughtonová viedla múzeum dlhých 16 rokov (od roku 2002), počas ktorých výrazne získalo nielen na veľkosti, ale aj význame a popularite. Okrem stálej expozície ponúka meniace sa výstavy v troch galériách, organizuje podujatia a poskytuje vzdelávacie programy. V roku 2013 získalo celonárodné ocenenie za najlepšiu prácu pre verejnosť.