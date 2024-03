Nova Rock 2024: Na festivale 40 km od Bratislavy vystúpia Green Day i Keanu Reeves

Green Day, Alice Cooper, Avril Lavigne, Jane's Addiciton i Mneskin. V rakúskom Nickelsdorfe, necelých 40 km od Bratislavy, sa od štvrtka do nedele 13. - 16. júna odohrá ďalší ročník čoraz populárnejšieho festivalu. Aktéri s významným hudobným pozadím sú tiež Billy Talent, The Sisters of Mercy, Avenged Sevenfold, Pendulum, Bring Me The Horizon, ale aj Keanu Reeves so svojou kapelou Dogstar.





Krátko pred Veľkou nocou organizátori hudobného festivalu Nova Rock 2024 oznámili vyše 80-percentnú vypredanosť podujatia, takže v júni ho zrejme opäť navštívi viac ako 200.000 priaznivcov prevažne tvrdej rockovej a metalovej muziky.Menoslov je nabitý v každom zo štyroch dní a hneď ten prvý ponúka lákadlá pre širšie spektrum fanúšikov rocku. Green Day sú bezpochyby super hedlajner akcie, americké trio predalo po celom svete 75 miliónov nosičov a z 20 nominácií na Grammy premenilo až päť. Prsty v tom majú ich dva najlepšie albumy Dookie a American Idiot, pričom silný moment je aj v tom, že boli vydané s 10-ročným odstupom (1994 a 2004).Pred Green Day výstupia okrem iných legenda gotického rocku The Sisters of Mercy, kanadská (pop-hardcore)-punkrocková stálica Billy Talent a javorový list s hollywoodským "šmrncom" matrixového hrdinu prinesú Dogstar. Slávny herec Keanu Reeves v tejto skupine hrá na basgitaru i spieva. Špecifikom festivalu bude vystúpenie kalifornského zoskupenia Jane´s Addiction, ktoré je mnohými kritikmi považované za priekopníkov alternatívneho rocku a jeho frontman Perry Farrell založil a naďalej podporuje rozsiahly hudobný festival, globálnu Lollapaloozu.Piatkový program na Nova Rock 2024 ponúka okrem iného dvoch osvedčených aktérov metalových žánrov. Americkí Avenged Sevenfold by mali vystúpiť ako poslední so svojou náložou a prímesami progresívneho rocku. Pred nimi vystúpi iná kalifornská kompánia Machine Head. Osviežujúci zážitok sľubuje austrálsky projekt Pendulum, ktorý svoje tvrdé riffy posúva zvukovo do tanečnej elektroniky cez drum-and-bassové slučky.Sobotný kolorit pestrosti zabezpečuje napríklad aj ďalší svetoznámy kanadský prvok. Avril Lavigne preskákala aj mejnstrímové úspechy, pozná popredné priečky všeobecných rebríčkov v nabitom anglosaskom prostredí. Pri Nickelsdorfe však vystúpi najmä ako predstaviteľka modernej energickej gitarovky. To Alice Cooper je stará škola rock´n´rollu, 76-ročný umelec z Detroitu bol v 70-tych rokoch viackrát nominovaný na Grammy, ale výrazne sa presadil aj v roku 1989 albumom Trash s hitom Poison. Hedlajner dňa je taliansky Mneskin. Kapela z Ríma produkuje crossoverovú rockovú hudbu a preslávala s v roku 2021 triumfom na Eurovízii. Víťazný song Zitti e buoni sa logicky vyšvihol na prvé miesta hitparád na "starom kontinente" a v britskom rebríčku to dotiahol na 17. priečku.Na záver v nedeľu 16. júna sa predstavia napríklad Biohazard, Dropkirk Murphys a predovšetkým Bring Me The Horizon. Britská kapela dosiahla viacero ocenení i nominácií v rôznych žánrových kategóriách hard rocku a metalu. Prednedávnom aj na prestížnych Brit Awards.