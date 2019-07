Nová scéna uvedie v európskej premiére kórejský muzikál Turandot

Na snímke slovenská herečka Mirka Drínová a juhokórejský herec Dongha Jung počas muzikálu Turandot na 13. ročníku medzinárodného muzikálového festivalu DIMF 2019. V Daegu, Južná Kórea, 8.júla 2019. Foto: SND Foto: SND

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. júla (TASR) - Unikátna spolupráca slovenských a juhokórejských divadelníkov bola potvrdená aj originálnym vystúpením priamo v juhokórejskom Daegu. Muzikál Turandot v európskej premiére uvedie bratislavské Divadlo Nová scéna.Prispelo k tomu aj udeľovanie cien 13. ročníka medzinárodného muzikálového festivalu DIMF 2019 v pondelok 8. júla. Divadlo Nová scéna reprezentovalo Slovensko na tomto festivale v minulosti dvakrát, s muzikálmi Mata Hari a Madame de Pompadour.Obe inscenácie boli ocenené niekoľkými cenami. Na tohtoročnom gala večere divadlo odprezentovalo slovenskú verziu titulnej piesne tohto muzikálu, Mirka Drínová a kórejský kolega Dongha Jung boli v 1500 miestnom hľadisku odmenení búrlivým potleskom. TASR informovala PR manažérka Zuzana Šebestová.Pyšná na talentovanú herečku bola aj generálna riaditeľka Ingrid Fašiangová:Nevšedný zážitok to bol aj pre Mirku Drínovú.Už pred rokom, 6. júla 2018, generálna riaditeľka DNS Ingrid Fašiangová priamo v Daegu podpísala zmluvu s prezidentom DIMF IK Hyun Changom na uvedenie európskej premiéry pôvodného kórejského muzikálu v Divadle Nová scéna. Bude to vôbec prvý kórejský muzikál v histórii uvedený v Európe a DNS ho uvedie v slovenčine so slovenskými umelcami.Je vlastníkom licencie na "non repliku", čo znamená, že libreto budú môcť tvorcovia realizovať podľa vlastných predstáv. Režisérom predstavenia bude významný maďarský režisér Róbert Alföldi.dodala Fašiangová.