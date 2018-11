Nová skratka evidenčného čísla pre Bratislavu vzíde zo súboja BT a BE

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 1. novembra (TASR) - Nová skratka pre okres Bratislava vzíde z finálového súboja návrhov BT a BE. Informuje o tom polícia na svojom profile na sociálnej sieti.uvádza polícia. Verejnosť môže opätovne vyjadriť svoj názor formou ankety, hlasovať môže do 21. novembra.píše polícia.Verejnosť mala na začiatku na výber štyri návrhy, a to BD, BE, BI a BT. Výber novej skratky evidenčného čísla (EČV) je niekoľkokolový. Najprv sa vyberalo medzi skratkami BD a BE, následne medzi BI a BT. Semifinále neprešli skratky BD a BI.Súčasná skratka BL sa pre označenie okresu Bratislava aj v minulosti vybrala na základe medializácie a následnej ankety.