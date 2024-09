Nová správa KPMG: Vývoj nelegálneho trhu s cigaretami je aj naďalej alarmujúci

V roku 2023 sa v 27 členských štátoch EÚ spotrebovalo viac ako 35 miliárd nelegálnych cigariet, čo je takmer rovnaké množstvo ako v roku 2022.



Najhoršia situácia je vo Francúzsku, na ktoré v súčasnosti pripadá až 47,7 % z celkovej nelegálnej spotreby v EÚ.



Nelegálna spotreba v Európe rastie už piaty rok po sebe. V 38 krajinách zahrnutých do tejto štúdie dosiahla 52,2 mld. cigariet. To znamená, že takmer každá desiata cigareta na kontinente je nelegálneho pôvodu.



K zhoršeniu situácie dochádza aj na Slovensku, kde sa objem nelegálnej spotreby vrátil na úroveň z roku 2019.



Situácia na Slovensku

Správa KPMG sa rozšírila na 38 európskych krajín

19.9.2024 (SITA.sk) -Vlani sa na trhoch krajín Európskej únie spotrebovalo 35,2 miliardy nelegálnych cigariet, čo predstavuje 8,3 % z celkovej spotreby. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa situácia nezlepšila, naopak nelegálna spotreba vzrástla o 0,1 percentuálneho bodu. Vyplýva to z výsledkov výročnej štúdie spoločnosti KPMG o nelegálnej spotrebe cigariet v roku 2023, ktorej zadávateľom bola spoločnosť Philip Morris Products SA.Výsledky štúdie potvrdili, že nelegálny trh v EÚ naďalej predstavuje veľkú hrozbu pre verejné zdravie, bezpečnosť i ekonomiky štátov. Kriminálne siete sa čoraz viac zameriavajú na trhy s vyšším zdanením a vyššími cenami. Falšované cigarety tak zostávajú jedným z hlavných zdrojov nelegálnej spotreby v regióne. Ich množstvo vlani dosiahlo 12,7 miliardy kusov.KPMG odhaduje, že vlády krajín v EÚ prišli o 11,6 miliardy EUR na daňových príjmoch, čo je o 0,3 miliardy viac ako v roku 2022. Krajinou s najväčšou nelegálnou spotrebou v celej Európe zostáva Francúzsko so 16,8 mld. kusov a jeho daňová strata sa odhaduje na 7,3 miliardy EUR."Sme svedkami rozvoja skupín organizovaného zločinu v Európe, ktoré svoje výrobné závody stále častejšie umiestňujú bližšie západoeurópskym krajinám. Tento jav považujeme za priamy dôsledok zlyhávajúceho politického prístupu, ktorý nerobí dosť pre zníženie prevalencie fajčenia ani pre obmedzenie nezákonného obchodu ohrozujúceho spotrebiteľa, vlády, priemyselné podniky i spoločnosť ako takú," uvádza Christos Harpantidis, viceprezident pre vonkajšie záležitosti Philip Morris International. "Orgány činné v trestnom konaní hrajú kľúčovú úlohu pri potieraní organizovaného zločinu zaoberajúceho sa ilegálnou výrobou cigariet a pašovaním naprieč Európou. Ak však chceme nezákonný obchod v Európe úplne zastaviť, potrebujeme komplexný prístup, ktorý prísne tresty a dôsledné vymáhanie práva doplní o osvetové a vzdelávacie kampane o skutočných dopadoch, zaistí predvídateľné daňové a regulačné prostredie, v ktorom dospelí fajčiari nebudú vyháňaní na čierny trh, a tiež koordinované a zaväzujúce verejno-súkromné partnerstvá."Podľa informácií od orgánov činných v trestnom konaní, z verejne dostupných článkov v médiách a odhadov PMI sa aktivity kriminálnych skupín rozširujú. Len v roku 2023 bolo podľa úradov objavených 113 tajných výrobní cigariet v 22 európskych krajinách.Nárast spotreby falšovaných cigariet na kontinente pokračuje už štvrtým rokom v rade, a to predovšetkým kvôli vývoju vo Veľkej Británii a na Ukrajine. S tým je spojený nárast aj ostatných kategórií nezákonného obchodu vrátane pašovaného tovaru. V kombinácii s uvoľnením legálnych cezhraničných dovozov po ukončení cestovných obmedzení súvisiacich s pandémiou Covidu-19 po roku 2022 dosiahla svoju najvyššiu úroveň (15,5 %) aj celková nedomáca spotreba cigariet. Napriek tomuto scenáru spoločnosť KPMG odhalila, že v 26 európskych krajinách bol podiel nelegálnej spotreby nižší ako 10 % celkovej spotreby. Z toho na 16 trhoch dokonca nižší ako 5 %.V 25 z 38 európskych krajín zahrnutých do štúdie bol podiel nelegálnej spotreby cigariet v porovnaní s rokom 2022 buď stabilný, alebo klesal."Je skutočne povzbudzujúce vidieť pokles nelegálnej spotreby v krajinách ako Taliansko, Poľsko, Rumunsko, a Španielsko. Musíme pokračovať v spolupráci s orgánmi presadzovania práva a vládami, aby sme zabezpečili, že sa nezákonný obchod nestane ešte väčším problémom v celej EÚ," uviedol Massimo Andolina, prezident PMI pre európsky región. "Nezákonný obchod podkopáva snahy o zníženie prevalencie fajčenia. Má negatívne dôsledky na verejné zdravie a spotrebiteľov, spôsobuje finančné škody vládam aj priemyselnému odvetviu. Regulačné orgány musia považovať boj s nelegálnym obchodom za dôležitú prioritu. Zároveň musia umožniť, aby bezdymové produkty boli dostupné a cenovo prijateľné pre všetkých dospelých fajčiarov, ktorí by inak pokračovali v fajčení cigariet.""Ak chceme bojovať proti nezákonnému obchodovaniu, vlády musia nasadiť neúprosné opatrenia na presadzovanie práva proti zločincom, ktorí profitujú z čierneho trhu. To sa osvedčilo v porovnaní s nadmerným zdaňovaním spotrebného tovaru alebo dokonca zákazom," dodal Harpantidis.Situácia sa vlani nevyvíjala pozitívne ani na Slovensku. Celkovo sa u nás spotrebovalo 260 miliónov pašovaných a falšovaných cigariet, čo znamená návrat na úroveň z roku 2019. Nelegálna spotreba sa medziročne zvýšila o 1,7 percentuálneho bodu a jej podiel na celkovej spotrebe bol 4,5 %. V predošlých troch rokoch sa pritom podiel nelegálnej spotreby držal na úrovni pod tromi percentami.Za negatívnym trendom stojí najmä nárast spotreby falšovaných cigariet a v menšej miere tiež dovozy legálne vyrábaných cigariet z okolitých krajín, kde sú nižšie ceny - teda predovšetkým z Poľska. Správa tiež zdokumentovala rastúci trend "priekupníctva", kedy sú cigarety vyvážané zo Slovenska za účelom predaja v okolitých krajinách, kde je ich cena vyššia – okrem Česka a Maďarska je takouto destináciou aj Rakúsko.Celkový výpadok Slovenska na daniach z titulu nelegálnej spotreby odhaduje KPMG na 44 mil. EUR. Oproti roku 2022 je to nárast o 17 mil. eur.Po prvýkrát od svojho uverejnenia v roku 2006 rozšírila výročná štúdia KPMG svoj záber aj na balkánske štáty. Výskum teraz pokrýva 38 krajín: 27 členských štátov EÚ, Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Kosovo, Moldavsko, Čiernu Horu, Severné Macedónsko a Nórsko, Srbsko, Švajčiarsko, Ukrajina a Spojené kráľovstvo.V porovnaní s niektorými západoeurópskymi krajinami, ako je Francúzsko alebo Veľká Británia, vykázal región balkánskych krajín nižší výskyt nelegálnych cigariet. Na druhej strane krajinou s druhým najvyšším objemom spotrebovaných nelegálnych cigariet v objeme 8,4 miliardy kusov zostáva Ukrajina.Podrobný prehľad výsledkov a metodiky správy KPMG k dispozícii tu Ďalšie informácie o prevencii nezákonného obchodu nájdete na PMI.com Informačný servis