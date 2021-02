Nová súdna mapa je len politické rozhodnutie Kolíkovej, záznamy zo stretnutí podľa Kosovej neexistujú

Stretnutia bez zápisníc

Pripomienkovanie sa čoskoro skončí

22.2.2021 (Webnoviny.sk) - Návrh novej súdnej mapy je výsledkom politického rozhodnutia ministerky Márie Kolíkovej (Za ľudí). Uviedla to sudkyňa Krajského súdu v Bratislave a členka Súdnej rady SR Marcela Kosová v rámci platformy sudcov sudnamoc.sk.Ako doplnila, o pracovných stretnutiach legislatívnych skupín o aktuálnej podobe návrhu súdnej reformy neexistujú písomné záznamy. Vyplýva to z vyjadrenia rezortu spravodlivosti, ktorým odpovedalo na zaslanú žiadosť sudcov o sprístupnenie informácií.Ministerstvo spravodlivosti na základe infožiadosti oznámilo, že v roku 2020 sa uskutočnili len interné stretnutia zástupcov ministerstva, na ktoré boli prizvaní sudcovia Roman Greguš (predseda Krajského súdu v Nitre), Róbert Urban (sudca Krajského súdu v Žiline), Peter Hrnčiar (sudca Okresného súdu v Žiline ) a Eva Behranová (sudkyňa Krajského súdu v Trnave). Z týchto stretnutí však neboli vyhotovené zápisnice.„Uvedeným sa potvrdila pravdivosť tvrdení sudcov, že legislatívne pracovné skupiny existovali len do roku 2018 a ich závermi nebola aktuálna podoba novej súdnej mapy. Zo záverov pracovných skupín v roku 2018 existujú zápisnice z porád podpísané zúčastnenými osobami,“ povedala Kosová.Podľa Kosovej údajne samotná ministerka spravodlivosti Mária Kolíková 15. februára priznala v komunikácii s dvoma sudkyňami, že aktuálna podoba novej súdnej mapy je jej politickým rozhodnutím a je výsledkom jej rozhodnutia.Marcela Kosová patrí medzi verejných kritikov návrhu novej súdnej mapy. Je jednou zo signatárok výzvy na zachovanie princípov právneho štátu v SR a o téme novej súdnej mapy diskutovala s Kolíkovou aj v televíznych reláciách. Pripomienkovanie návrhu zákona o sídlach a obvodoch súdov SR skončí 1. marca.