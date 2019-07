Nová svedecká výpoveď môže osvetliť požiar Reichstagu z roku 1933

Budova súčasného nemeckého parlamentu, ktorú si fotia turisti, sa odzráža v obrovskej kaluži v nemeckej metropole Berlín. Foto: FOTO TASR /AP Foto: FOTO TASR /AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hannover 26. júla (TASR) - Nemecko sa možno blíži k vyriešeniu desiatky rokov starej záhady požiaru budovy Ríšskeho snemu (Reichstagu) v Berlíne z roku 1933. Uviedla to v piatok agentúra DPA po tom, ako sa v archíve hannoverského súdu našla nová svedecká výpoveď.Príslušník nacistických polovojenských jednotiek SA sa vo výpovedi vyjadril, že odviezol holandského komunistu Marinusa van der Lubbeho, ktorého nacisti neskôr popravili, do Reichstagu práve v čase požiaru.Keď svedok, identifikovaný ako Hans-Martin Lennings, spolu s kolegami priviezli von der Lubbeho do Reichstagu, zacítilUviedol to vo výpovedi, ktorú mala DPA k dispozícii.Vinu za požiar v Reichstagu z 27. februára 1933 pripísali van der Lubbemu, ktorého za podpaľačstvo popravili. Avšak od konca nacistického režimu sa jeho vina často spochybňovala.Nacisti obvinili komunistov zo založenia požiaru a využili tento prípad na zavedenie mimoriadnych právomocí, ktoré prakticky pozastavili platnosť ústavy, čo pomohlo Adolfovi Hitlerovi k diktatúre. Oficiálne zostáva záhadou, kto vlastne založil tento požiar.Lennings ďalej vo výpovedi uviedol, že spolu s kolegami neskôr protestovali voči uväzneniu van der Lubbeho.konštatoval.Súd v Hannoveri potvrdil pre agentúru DPA autentickosť tohto dokumentu.