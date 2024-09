Nová tržnica na Trnavskom mýte v Bratislave bude revitalizovaná, mesto má plán na prilákanie návštevníkov (foto)

Chýbajúca stratégia

Riešenie technickej stránky

Online dotazník

20.9.2024 (SITA.sk) - Nová tržnica na Trnavskom mýte v Bratislave dostane novú tvár. Ako informuje Jakub Lazarčík z referátu komunikácie mestskej časti, po pripravovaných zmenách tu má vzniknúť príjemnejšie prostredie, pribudnúť bohatšia ponuka predajcov a služieb, ale aj kultúrno-spoločenský program.„Prvé kroky vedúce k oživeniu Novej tržnice sa uskutočnia už v najbližších týždňoch," uviedol. Tržnica má už najlepšie roky za sebou a v súčasnosti ťažko priláka davy návštevníkov.„Zásluhu na tom majú dlhoročné poddimenzované investície do údržby, chýbajúca stratégia, ale aj samotný vek budovy," spresnil hovorca. V záujme vyriešiť roky zanedbávanú budovu vedenie mestskej časti vypracovalo plán revitalizácie, ktorý prináša konkrétne kroky, ako tržnicu oživiť a vyriešiť jej zlú ekonomickú bilanciu.V rámci naplánovaných zmien nastane reforma manažmentu Novej tržnice od jej právneho postavenia, cez budovanie vzťahov s predajcami až po PR.„Novozriadený pracovný tím bude mať za úlohu nastaviť taký model spravovania a fungovania tržnice, ktorý povedie k jej sebestačnosti generovaním stabilných príjmov z prenájmu obchodných prevádzok či organizovania trhov, festivalov alebo firemných podujatí," poznamenal Lazarčík.Prvoradou úlohou bude riešenie technickej stránky budovy. „K tomu pomôže energetický audit, ktorý poskytne ,katalógʻ odporúčaní rekonštrukcie, teda nacenenie jednotlivých úkonov a opatrení na zvýšenie efektívnosti sietí a zníženie spotreby energií," doplnil hovorca.Súčasťou plánu je aj zlepšenie dojmu z návštevy tržnice a jej okolia. Zmeny budú rešpektovať architektonické hodnoty, na základe ktorých bola budova vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Realizácia krokov sa uskutoční za plnej prevádzky, aby neboli ovplyvnení súčasní relevantní nájomcovia a návštevníci.„Kľúčovým bodom plánu revitalizácie je aj participácia, ktorú realizuje Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) . Tá má za cieľ zistiť, akú tržnicu si želajú súčasní predajcovia a návštevníci a čo v tržnici chýba tým, ktorí ju nenavštevujú," vysvetlil Lazarčík. Získané informácie následne poslúžia ako podklad pre budúcu koncepciu fungovania.Participačný proces odštartuje v stánku Novej tržnice na podujatí Dobrý trh, ktorý sa uskutoční v sobotu 21. septembra na Panenskej ulici. Obyvatelia môžu prejaviť svoj názor aj prostredníctvom online dotazníka.Participáciu budú realizovať aj priamo v tržnici a jej okolí, do 13. októbra. Počas októbra sa uskutoční aj výzva na prilákanie nových nájomcov. Záujemcovia budú môcť získať informácie o dostupnosti priestorov na prenájom po vyplnení online formulára.Vedenie mestskej časti na jar realizovalo prehliadku budovy pre kultúrnu obec, z ktorej vzišli viacerí potenciálni záujemcovia hľadajúci priestory na realizáciu svojich projektov.„K naplneniu konceptu kultúrno-spoločenského priestoru tento rok prispeje aj podujatie Urban Market, ktorý sa v Novej tržnici uskutoční od 6. do 8. decembra," doplnil hovorca.