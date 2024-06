Nová vodná elektráreň aj rozvoj duálneho vzdelávania. Vláda prišla s návrhmi na zlepšenie situácie v okresoch Rimavská Sobota a Poltár (video)

Riešenie hospodárskeho zaostávania oboch okresov

Podporené bude aj duálne vzdelávanie

Výstavba novej prečerpávacej vodnej elektrárne

19.6.2024 (SITA.sk) - Vláda prišla s návrhmi na zlepšenie situácie v okresoch Rimavská Sobota a Poltár. Sú to okresy zaradené do zoznamu najmenej rozvinutých okresov, a preto sa chce vláda zamerať na ich zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti. Vyplynulo to z Analýzy sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Rimavská Sobota a Poltár s návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti, ktorú v stredu schválila vláda na výjazdovom rokovaní v Rimavskej Sobote.„Už v období pred prípravou výjazdového rokovania vlády bola venovaná náležitá pozornosť výstavbe štátneho priemyselného parku Rimavská Sobota aj v súvislosti s významnou investíciou skupiny Winkelmann Group, ktorá v ňom bude umiestnená a prinesie minimálne 452 pracovných miest,“ píše sa v predloženom materiáli.Návrh uznesenia prináša opatrenia a úlohy zamerané na riešenie hospodárskeho zaostávania oboch okresov, na podporu vytvárania pracovných miest a na znižovanie regionálnych rozdielov. Vláda tiež navrhuje uvoľnenie finančných prostriedkov v hodnote viac ako 2 milióny eur na projekty obcí a miest okresov Rimavská Sobota a Poltár.V súvislosti so zvyšovaním zamestnanosti je jednou z priorít vlády iniciovanie vyhľadávania strategických investorov prostredníctvom Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu a podpora výrobných závodov, ako aj systémových zamestnávateľov v Banskobystrickom kraji s energeticky náročnými výrobnými programami. Podmienky budú vytvárané aj na zamestnávanie znevyhodnených osôb.Návrh obsahuje aj opatrenie na dobudovanie a rekonštrukciu sietí pre dodávky elektrickej energie v areáli bývalých sklární Poltár pre podporu realizácie investičného zámeru novej sklárskej prevádzky. V tejto súvislosti má byť podporené aj duálne vzdelávanie so zamestnávateľmi v priemyselnom parku v okrese Poltár.Vláda chce súčasne dať 22-tisíc eur na obstaranie mobilnej taviacej pece pre praktickú výučbu žiakov v Spojenej škole Poltár. Kabinet súčasne prináša opatrenia na podporu rozvoja ovocinárstva a podnikov v poľnohospodárskej, lesníckej a potravinárskej oblasti výroby. V návrhoch je aj podpora zachovania kultúrneho dedičstva, rozvoja povedomia o slovenskej kultúre, rozvoja udržateľného spôsobu života na vidieku, a tiež cestovného ruchu.Vláda schválila aj zámer výstavby novej prečerpávacej vodnej elektrárne na hornom úseku rieky Ipeľ. Vláda predpokladá aj pokračovanie v budovaní nadradenej cestnej infraštruktúry. Tu je potrebné zabezpečiť financie na ukončenie majetkovoprávneho usporiadania pozemkov na stavbu cesty R2 Zacharovce - Bátka.Nasledovať bude podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia, čo umožní pokračovať v stavbe rýchlostnej cesty R2 Lovinobaňa – Ožďany a R2 Ožďany – Zacharovce. Materiál nezabúda ani na marginalizované rómske komunity a sústreďuje sa na motiváciu a podporu pracovných návykov príslušníkov rómskych komunít a ich zapájanie do trhu práce v oboch okresoch.