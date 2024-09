Nová vojenská nemocnica v Prešove bude slúžiť najmä civilnému obyvateľstvu

Vojenská nemocnica v Prešove bude primárne slúžiť pre civilné obyvateľstvo. Pribudnú v nej nové oddelenia, pracoviská a bude mať vlastné laboratóriá. Premiér Robert Fico (Smer-SD), minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) a ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) v súvislosti s výstavbou novej nemocnice v utorok v Prešove rokovali s vedením Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove.





"Na vláde SR bol schválený zámer prechodu tejto fakultnej nemocnice do rezortu ministerstva obrany (MO), čo umožňuje MO, keďže sme to vyrokovali, použiť v nasledujúcich troch rokoch 550 miliónov eur na výstavbu úplne novej fakultnej nemocnice tu v Prešove, ktorá samozrejme už bude nemocnicou vojenskou. Aby sme vyvrátili akékoľvek pochybnosti, chcem pripomenúť, že vojenskú nemocnicu máme v Ružomberku, ale na 98 - 99 percent sa venuje civilným pacientom, čiže toto je nemocnica pre verejnosť. Je to vojenská nemocnica len preto, lebo bude stavaná zo zdrojov MO SR a v čase krízy vojny by pochopiteľne slúžila aj potrebám slovenskej armády," uviedol premiér.Nová nemocnica je podľa Fica prispôsobená potrebám regiónu. "Bude to najmodernejšia nemocnica, akú si vieme predstaviť a svojím rozsahom bude patriť ku gigantom," skonštatoval."Možnože treba rozptýliť také, ako keby obavy obyvateľstva, že to bude nemocnica, ktorá bude poskytovať zdravotnú starostlivosť len pre vojakov. Nie, bude to štandardná zdravotná starostlivosť, aká tu bola poskytovaná aj doteraz," doplnila Dolinková s tým, že súčasné budovy nemocnice budú zrekonštruované z financií v rámci plánu obnovy a odolnosti.

"Chceme, aby v priebehu troch rokov mohli obyvatelia Prešovského kraja, ale aj širšieho okolia, privítať najmodernejšiu nemocnicu vo svojom priestore mesta Prešov. Verím, že sa nám podarí všetky termíny dodržať, ideme naozaj rýchlo. Problémy sú vždy iba technické a také veci, ktoré sa bežne vyskytnú pri stavbe," doplnil Kaliňák.



Ako povedal koordinátor projektu výstavby prešovskej nemocnice a riaditeľ Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku Marián Križko, už viac ako mesiac prebiehajú prípravné práce. Do prvej polovice budúceho roka majú byť vybudované tri podzemné podlažia.



V novej nemocnici podľa Križka pribudnú odbornosti a časti nemocnice, ktoré prešovská nemocnica v súčasnosti nemá. "Bude tu neurochirurgické oddelenie, oddelenie nukleárnej medicíny, vlastné laboratóriá, podporí sa rádiodiagnostická technika, budú tu tri pracoviská magnetickej rezonancie a tak ďalej," priblížil Križko a doplnil, že s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach rokujú, čo sa týka možnosti výučby vojenskej medicíny.



"Za zamestnancov a pacientov prešovskej fakultnej nemocnice poviem, že všetci sú vo veľkom očakávaní. Tešia sa aj napriek tomu, že nejakých pár rokov budú v určitom diskomforte, ale na záver toho diskomfortu bude nová nemocnica, ktorá naozaj bude nielen v regióne najväčšou a najmodernejšou, ale dovolím si povedať na Slovensku. Pre všetkých zamestnancov je to vízia v ďalšom ich odbornom raste," dodal riaditeľ FNsP J. A. Reimana v Prešove Juraj Smatana.