Nováčik FK Pohronie sa chce zachrániť,v kádri má len dvoch legionárov

Na snímke zľava PR manažér Martin Baláž, športový riaditeľ Róbert Jež, tréner A - mužstva Rastislav Urgela, hlavný tréner A - mužstva Milan Nemec a kapitán A - mužstva Lukáš Pellegríni počas tlačovej konferencie FK Pohronie pred začiatkom futbalovej Fortuna ligy 2019/2020 v Žiari nad Hronom 17. júla 2019. Foto: TASR - Ján Krošlák Foto: TASR - Ján Krošlák



Káder FK Pohronie na sezónu 2018/2019:



Brankári: Jenčo, Packo



Obrancovia: Nosko, Bartoš, M. Jacko, P. Jacko, Hatok, Župa



Stredopoliari: Tesák, Sojka, Dzurík, Pellegrini, Klec, D. Hrnčár, Mészáros, Sedláček, Blahút, Mazan, Badolo



Útočníci: Abrahám, Kondrlík, Zachara



Príchody: Marek Kristian Bartoš (Podbrezová), Michal Klec (Žilina), András Mészáros (Komárno), Peter Mazan (Radom, Poľ.), Mateusz Zachara (Czestochowa, Poľ.), Cedric Badolo (Salitas, Burkina Faso)



Odchody: Pidrušnyj (Šamorín), Košuda a Voško (Bardejov), Vondryska (Podbrezová), Antošík, Višič a Repiský (bez angažmánu)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žiar nad Hronom 17. júla (TASR) – Nováčik futbalovej Fortuna ligy 2019/2020 FK Pohronie vstupuje do novej sezóny so skromnými ambíciami. S rozpočtom na úrovni 700-tisíc eur má ambíciu zachrániť sa medzi slovenskou elitou a predvádzať atraktívny futbal, ktorý by prilákal ľudí na tribúny.Z Pohronia odišlo sedem futbalistov, ktorí nepatrili do stabilnej základnej zostavy vlaňajšieho kádra. Počas leta prišlo teda k posilneniu, pretože príchody Mareka Kristiana Bartoša (Podbrezová), Michala Kleca (Žilina), Andrása Mészárosa (Komárno), Petra Mazana (Radom, Poľ.) a zahraničných hráčov Poliaka Mateusza Zacharu (Czestochowa) i Cedrica Badola z Burkina Faso (Salitas) sú z hľadiska kvality cennejšie.uviedol na stredajšej tlačovej konferencii v Žiari nad Hronom hlavný tréner FK Pohronie Milan Nemec.K dvom zahraničným posilám sa osobitne vyjadril ďalší z dvojice trénerov nováčika FL Rastislav Urgela:Pohronie odohralo v príprave päť stretnutí, dve boli víťazné (v Podbrezovej 5:2 a doma s B. Bystricou 4:1) a v troch zápasoch zaknihovalo prehru (v Dubnici 0:1, v Karvinej 0:2 a v maďarskom Budafoki 1:2). S bilanciou 2-0-3 dosiahli zverenci trénerov Nemca a Urgelu priaznivé skóre 10:8, najlepším strelcom bol Poliak Zachara so štyrmi gólmi.ozrejmil situáciu nový športový riaditeľ FK Pohronie Róbert Jež, ktorý je v štruktúrach klubu len niečo vyše mesiaca.dodal pre TASR Jež, na čo Urgela zareagoval:Pohronie zdvojnásobilo rozpočet na sezónu 2019/2020 z vlaňajších 350-tisíc eur na 700-tisíc eur. Reklamných partnerov však ešte pribúda, takže rozpočet sa môže v priebehu ďalších mesiacov navýšiť a šplhať k miliónu eur. Počas zimnej prestávky sa na štadióne s kapacitou 2309 divákov plánujú práce na vyhrievaní trávnika. Tie by sa mali stihnúť do začiatku jarnej časti FL. Hráči a realizačný tím A-mužstva majú profesionálne zmluvy, vedenie je len čiastočne profesionálne.vyjadril sa za kabínu kapitán FK Pohronie Lukáš Pellegrini.